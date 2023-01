Stupisci il tuo amore con queste IDEE per San Valentino

Il giorno degli innamorati va celebrato nel migliore dei modi: ecco per te 5 idee originali e creative per dire al tuo partner che lo ami immensamente, tutte con prezzi super abbordabili. Scopri di più.

San Valentino è la giornata più romantica dell’anno, dedicata a chi si ama e… vuole farlo sapere! E’ consuetudine infatti trascorrere una serata romantica e, soprattutto, regalare pensieri che parlino di quanto si tiene all’altra persona. Ecco 4 idee regalo originali e creative per San Valentino.

Calendario di San Valentino Gratta e Vinci

Le esperienze e i pensieri dolci sono ciò che di più gradito si possa regalare: con questo calendario “gratta e vinci” potrai pensare a tante attività da fare con il tuo partner fino al 14 febbraio. Costa solo 9.99€.

La rosa eterna de La Bella e la Bestia

Organizza una cena intima e super romantica e metti al centro della tavola questa meraviglia… la rosa eterna illuminata da tanti piccoli led preziosi, proprio come nel film de La Bella e la Bestia, costa solo 28.98€ ed è l’essenza stessa dell’amore.

Orso di rose con lucine

25cm di rose meravigliose che vanno a formare un orsetto tenerissimo con tante lucine colorate intorno: un’idea romantica, speciale e se vogliamo anche molto di moda per dire a lei o a lui quanto amore provi. Solo 19.73€ grazie al coupon del 7% d sconto.

Calco di coppia delle mani

Un po’ come se vivessi il film Ghost dal vivo, questo kit per creare il calco delle proprie mani intrecciate in una presa indissolubile ed eterna nel tempo è davvero super romantico. Costa solo 34.99€ nella sua speciale edizione “San Valentino”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.