IDEA REGALO utile ed elegante: il set cancelleria BIC in EDIZIONE LIMITATA

Il set cancelleria BIC sarà il regalo più apprezzato di questo Natale. Non troverai un regalo così bello ed economico. Acquistalo su Amazon.

Arrivati a questo punto dell’anno il dilemma è sempre quello: cosa posso regalare di bello ma che sia anche economico? Tutti vogliamo fare doni che non sia scontati ma al tempo stesso non vogliamo spendere un patrimonio. Ecco una validissima idea regalo che permette entrambe le cose: il set cancelleria BIC Gold Passion in collaborazione con Tognana. Puoi acquistarlo ora su Amazon, con lo sconto del 29% ti costa solo 13,39 euro.

Perfetto per chi lavora in ufficio o in smartworking oppure per chi studia. Questo è un regalo tanto bello quanto funzionale.

Il set cancelleria Gold Passion firmato BIC e Tognana è l’idea regalo perfetta per questo Natale

Il set cancelleria BIC Gold Passion in collaborazione con Tognana è composto da:

1 penna Cristal Original Shine

1 penna 4 Colori Shine

1 penna 4 Colori Champagne

1 pennarello indelebile metallizzato Intensity di colore oro

1 pennarello indelebile metallizzato Intensity di colore argento

1 elegantissima tazza Tognana nei colori bianco e oro.

Il regalo di Natale perfetto per tutti i tuoi amici e parenti amanti della scrittura. Una edizione limitata che si addice alle occasioni speciali come le festività natalizie. Inoltre con questo set cancelleria regali una tazza Tognana realizzata artigianalmente bellissima sia da tenere sulla scrivania come portapenne che da utilizzare appunto come tazza.

Un regalo molto elegante e utile che i tuoi amici apprezzeranno molto. Cosa aspetti? Non troverai un regalo così a soli 13 euro. Acquistalo ora su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.