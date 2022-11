Idea regalo per sportivi: Xiaomi Smart Band in SCONTO

Manca davvero poco a Natale: regala o regalati Xiaomi Smart Band 6, perfetto per gli sportivi e non solo, oggi al 19% di sconto su Amazon per un prezzo davvero mini.

Manca davvero poco a Natale: regala o regalati Xiaomi Smart Band 6, perfetto per gli sportivi e non solo, oggi al 19% di sconto su Amazon per un prezzo davvero mini.

Design confortevole, essenziale, bello da vedere e al contempo super funzionale e affatto ingombrante: lo Xiaomi è lo smart band perfetto per gli sportivi e per chi desidera portare al polso un accessorio discreto ma tecnologico. Estremamente personalizzabile con oltre 60 sfondi integrati per un display AMOLED da 326ppi di grandi dimensioni, che si attiva ogni volta che alzi il polso. Amazon lo propone al 19% di sconto e per sole 36,28€: un prezzo davvero competitivo per fare un regalo di natale super gradito a tutti i membri della tua famiglia.

Xiaomi Smart Band 6 è ideale per tracciare le tue condizioni fisiche e di salute. Rileva il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, propone esercizi di respirazione, monitora e registra persino i periodi di ovulazione della donna. Insomma, un dispositivo davvero completo al quale non manca nulla per essere perfetto.

Attività fitness e resistenza all’acqua fino a 50 metri

Xiaomi Smart Band 6 riconosce automaticamente 6 modalità di fitness:

corsa all’aperto

tapis roulant

vogatore

ellittica

camminata

ciclismo

Oltre 30 modalità di allenamento e il tracciamento delle calorie bruciate. Xiaomi è anche resistente all’acqua fino a 50 metri, perfetto per nuotare e per fare una doccia senza problemi. Dispone anche di monitoraggio del sonno e registra la fase REM e i riposini quotidiani, nonché la qualità della respirazione.

Cosa aspetti? Acquista Xiaomi Smart Band 6 approfittando del 19% di sconto pagandolo solo 36,28€ su Amazon. Il perfetto regalo di natale per i tuoi famigliari e i tuoi amici sportivi o per te, che adori tenere sotto controllo la tua salute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.