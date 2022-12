IDEA REGALO ECONOMICA per bambini: la macchina fotografica ASTGMI

Acquista ora su Amazon la macchina fotografica ASTGMI per far divertire i bambini ad un prezzo davvero basso

Perché comprare ai bambini sempre gli stessi e inutili giocattoli? Oggi i bimbi sono abituati ai selfie, alle foto ed è bene alimentare la loro creatività regalando qualcosa che li faccia sentire “grandi”. In tale ottica l’idea regalo di Natale perfetta è la macchina fotografica ASTGMI per bambini dai 3 ai 10 anni. Acquistala ora su Amazon.

Grazie allo sconto del 33% dal prezzo iniziale di 35,99 euro potrai acquistarla per soli 23,99 euro. Praticamente molto meno di quello che spenderesti per un inutile giocattolo che finisce nel dimenticatoio già il giorno successivo al Natale.

Non solo foto e video ma anche giochi e cartoni animati con la macchina fotografica ASTGMI per bambini

Si tratta di un fotocamera digitale HD da 12 megapixel e 1080P. La batteria integrata da 650 mAh offre poi un comodo utilizzo portatile fino a circa 4 ore. E poi lo spegnimento automatico supportato di 3-5 minuti preserva la durata della batteria.

La macchina fotografica ASTGMI per bambini è dotata di tantissime funzioni integrate, come per esempio: acquisizione di foto, registrazione video, riprese in time-lapse, spegnimento automatico, 15 simpatici fotogrammi di cartoni animati, 6 diversi effetti di filtro e 5 giochi puzzle. Tutto ciò consentirà ai più piccoli di sviluppare la loro immaginazione e nel mentre divertirsi.

Il design di questa fotocamera è perfetto per quello che sarà il suo utilizzatore, in più insieme alla macchina arriverà nella confezione anche una custodia in silicone morbida, ecologica e colorata che proteggerà la fotocamera dalle inevitabili cadute e urti. Non solo sempre compresa con la macchina fotografica ASTGMI arriverà una scheda SD da 32 GB, già installata nella fotocamera, e un cavo USB. In questo modo i bambini potranno scattare circa 500 fotografie, salvarle e poi eventualmente passarle su un altro dispositivo.

Un’idea regalo davvero perfetta per non spendere somme eccessive per un gioco inutilizzato. Acquista ora su Amazon la macchina fotografica ASTGMI per far divertire i bambini e avere un bellissimo ricordo del Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.