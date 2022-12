Idea REGALO: Cesto Natalizio in SUPER OFFERTA

Il cesto natalizio ricco di prodotti di qualità che riuscirà ad accontentare i tuoi familiari.

Sei a corto di idee vero? Cosa potresti regalare per questo Natale? Quale potrebbe essere un prodotto che accontenta un po’ tutta la famiglia o i parenti? Ma ovviamente un MEGA Cesto Natalizio. Acquista subito il Cesto Natalizio “Gran Emilia” con specialità gastronomiche Parmigiano Reggiano in una SUPER Confezione Regalo decorata e perfetta come regalo di Natale. Il prezzo è pazzesco, solo 39,49 euro per un cesto ricchissimo di prodotti di altissima qualità. Lo SCONTO è davvero importante, di ben il 21% solo per questo periodo di festività.

Questo prodotto è stato realizzato per arricchire le tavole natalizie e fare felici i palati e i gusti di tutti. Puoi acquistare questo magnifico prodotto risparmiando ben 10,50 euro sul prezzo di partenza. Un’offerta davvero fantastica.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, fondamentale adesso se vuoi che i tuoi prodotti arrivino in tempo per Natale.

Acquistando questo gustosissimo articolo hai anche l’opportunità di avere 6 euro di buoni Amazon ricaricando il tuo account di 60 euro.

Il Cesto Natalizio che arricchirà di gusto e farà felici i tuoi familiari a Natale

Questo prodotto contiene 15 pezzi: Vassoio regalo litografato logo Parmigiano, Trancio Parmigiano Reggiano 150g, Ricettario Parmigiano Reggiano, Salame nostrano 100g, Panettone classico incartato a mano Balocco 500g, Cotechino Emiliano cotto 250g, Fusilli Pasta del Mulino 250g, Sugo ai Funghi Porcini Gourmet in Tavola 185g, Sfiziosi schiacciatine classiche 100g, Peperoni del Fattore vaso 185g, Lenticchie della Tradizione 150g, Zuppa Grandi sapori 175g, Vino Sangiovese Puglia IGT Nostre Terre 75cl, Spumante dolce Cuvée 75cl.

Questa confezione è caratterizzata per la scelta accurata dei prodotti che la compongono, che spiccano la loro qualità. Il regalo perfetto per dipendenti, familiari, amici.

Desideri fare un regalo che possa essere davvero apprezzato? Allora acquista subito il Cesto Natalizio “Gran Emilia”, ricco di ottime specialiste gastronomiche di grande qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.