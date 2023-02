I costumi di carnevale intramontabili, per bambini

Vuoi che questo carnevale sia indimenticabile per il tuo bambino? Corri su Amazon, ed acquista i costumi di carnevale più gettonati

Il carnevale si avvicina, e i più piccoli sono, sicuramente, i più felici, perché è la festa più colorata dell’anno, quella in cui tutti sono liberi di svestire i propri panni e vestire quelli del loro personaggio preferito. Negli anni, sono molti i costumi di carnevale che hanno rapito il cuore dei bambini, ma quali sono quei personaggi senza tempo che, anno dopo anno, generazione dopo generazione, tornano sempre?

Costume da principessa per le eterne romantiche

Le bambine sognatrici, quelle che hanno sempre avuto come modello Cenerentola, Biancaneve, La Bella Addormentata, a carnevale sceglieranno, sicuramente, un vestito da principessa. Indossare la corona, vestire i panni di quelle fanciulle che hanno sempre ammirato da dietro uno schermo, è il sogno di molte bambine. Le principesse Disney sono davvero tante, ed ognuna di esse rappresenta un mondo fantastico, fatto di amore, ma anche di sfide.

Per carnevale, lascia che la tua bambina scelga il ruolo che più si addice ai suoi gusti. E’ più sognatrice come Cenerentola, Belle, o Aurora? Allora, di sicuro, i vestiti pomposi, e una corona scintillante, fanno al caso suo. E’ più ribelle, intraprendente, e ha tanta voglia di scoprire il mondo? Sono sicura che la scelta ricadrà su Jasmine, Ariel, o anche Trilly, la fatina dispettosa di Peter Pan. In ogni caso, qualunque sia la sua scelta, Amazon offre un vasto catalogo, tutto ispirato alle principesse Disney, e con prezzi super accessibili. Dai un’occhiata alla selezione del sito, e scegli il costume che più si addice ai gusti e agli ideali della tua bambina.

Costume da supereroe per i bambini che vogliono salvare il mondo

E se, da un lato, abbiamo le principesse, sognatrici o cambattenti che siano, dall’altro abbiamo i supereroi, uomini che nascondono una doppia identità, e che hanno, come scopo, quello di salvare il mondo. Tutti i bambini si sono immedesimati in un personaggio del genere, durante la loro infanzia, scegliendo quello che più gli faceva simpatia, quello che gli sembrava più forte, più in gamba. I supereroi più famosi sono Spiderman, Superman, Batman, ma anche Flash, Capitan America, Hulk.

Il mondo della Marvel e quello di DC Comics hanno creato personaggi davvero pieni di capacità e di caratteristiche in grado di affascinare i più piccoli. E perché, nel giorno più colorato dell’anno, non vestirsi proprio da uno di questi supereroi? C’è davvero l’imbarazzo della scelta, ma Amazon ha cercato di fare una selezione di quelli più gettonati, a prezzi davvero ottimi. Sfoglia le pagine del sito, ed ordina il costume perfetto per il tuo bambino.

