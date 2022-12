I 5 migliori giochi in scatola da regalare a Natale

Se sei a corto di idee regalo per questo Natale ecco i 5 migliori giochi in scatola, tutti divertenti ed entusiasmati. Acquistali su Amazon

Tra le tante tradizioni delle festività natalizie vi è quella di riunirsi con amici e parente per trascorrere intere serate a giocare intorno ad un tavolo. Sono tantissimi i giochi che puoi trovare su Amazon e possono diventare interessante spunti e idee regalo che saranno sicuramente apprezzati dai destinatari.

Abbiamo selezionato per te i 5 migliori giochi in scatola disponibili su Amazon. Cosa aspetti? acquistali subito e comincia a invitare i tuoi amici per una serie di serate davvero divertenti.

1- Labyrinth Harry Potter Ravensburger

Un’entusiasmante versione del gioco da tavolo “Labirinto magico” alla ricerca dei famosi personaggi di Harry Potter. Un regalo perfetto per chi è un grande fan della saga e anche un gioco molto divertente. Il gioco contiene: 1 tabellone da gioco, 34 carte labirinto, 24 carte Tesoro, 4 pedine e istruzioni.

2- La Cucaracha Ravensburger

Un gioco di azione e abilità che ti porterà a rincorrere la cucaracha per tutta la tua cucina. Adatto a partire dai 6 anni di età, possono giocare da 2 a 8 giocatori.

3- Gravitrax Starter Set Ravensburger

Un gioco innovativo ed educativo, si tratta in pratica di una pista delle biglie del futuro. Questo gioco contiene più di 125 componenti che serviranno per progettare il proprio circuito. possono giocare bambini e adulti dagli 8 ai 99 anni.

4- Faraon Ravensburger

Un gioco che ti porterà tra le maestose piramidi egizie alla scoperta di grandi tesori nascosti. Un divertente gioco di memoria per tutta la famiglia, dai 7 anni in su tutti possono giocare.

5- Star Wars Villainous Ravensburger

Un gioco di strategia in cui scegli il tuo cattivo, usi la tua forza e realizzi il tuo obiettivo di vittoria. Possono giocare tutti coloro che hanno dai 12 anni in su.

Se sei a corto di idee regalo per questo Natale sappi che i giochi sono sempre molto apprezzati e soprattutto si tratta di un prodotto adatto praticamente a tutti i tipi di budget. Acquistane uno o più di uno tra i 5 migliori giochi in scatola che abbiamo selezionato per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.