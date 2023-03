HP Elitebook ricondizionato A SOLI 249 euro su Amazon!

Metti subito nel tuo carrello Amazon il portatile HP Elitebook ricondizionato e lo paghi solamente 249 euro!

Se ti serve un pc in buone condizioni che ti costa anche poco la scelta migliore è optare per un prodotto ricondizionato e noi abbiamo scovato per un’occasione davvero molto interessante. Puoi acquistare su Amazon il portatile HP Elitebook ricondizionato e pagarlo solamente 249 euro! Ma non finisce qui perché Amazon ti da anche la possibilità di pagarlo a rate quindi non risentire minimamente della spesa!

Questo prodotto è stato ispezionato, testato e preconfigurato professionalmente per funzionare al meglio. Hai la garanzia di portarti a casa un portatile funzionante come se fosse nuovo. Inoltre avrai diritto a ben 2 anni di garanzia.

Portatile HP Elitebook ricondizionato, una piccola spesa per un prodotto di grande qualità!

Il portatile HP Elitebook ricondizionato ha un processore Intel i7 PRO, uno schermo da 14 pollici, RAM ddr4 da 8 Gb e SSD da 240 Gb.

Non solo questo notebook ha una licenza Windows 10 Pro 64 bit originale già installata, integrata nel bios. Incluso il pacchetto Office 2021, antivirus, Chrome e VLC. Un laptop praticamente pronto all’uso. Ecco le specifiche tecniche di questo prodotto ricondizionato:

Processore Intel Core i7-4600U 2.10 GHz (fino a 3.30 GHz in turbo boost / 2 Core 4 Thread)

(fino a 3.30 GHz in turbo boost / 2 Core 4 Thread) Scheda Video Intel HD Graphics 4400

Schermo LED da 14 pollici Anti-Glare con Risoluzione HD+

Tastiera HP retroilluminata.

Non aspettare perché si tratta di un’occasione che fa gola a molti. Perciò metti subito nel tuo carrello Amazon il portatile HP Elitebook ricondizionato e lo paghi solamente 249 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.