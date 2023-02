Hai sempre le mani fredde? Ecco cosa TI SERVE ASSOLUTAMENTE!

Uno scaldamani ricaricabile che funge anche da caricatore per cellulari devi assolutamente averlo. Acquistalo ora su Amazon ad un prezzo speciale.

Abbiamo trovato la soluzione perfette alle tue mani sempre fredde. Si tratta dello scaldamani ricaricabile Unigear. Puoi acquistare ora su Amazon questo gadget utilissimo ad un prezzo davvero bassissimo.

Mani calde anche quando le temperature sono rigide con lo scaldamani ricaricabile Unigear che all’occorrenza diventa anche un caricatore portatile per smartphone

Lo scaldamani ricaricabile e portatile Unigear scalderà le tue mani gelide in soli 3 secondi. È dotato di un innovativo schermo digitale a LED per mostrare il livello di carica e anche la temperatura raggiunta.

Puoi scegliere entro un intervallo di temperatura da 35 a 55 gradi in base a quanto sono fredde le tue mani. Questo dispositivo si ricarica completamente in 2-3 ore e poi potrai goderti mani calde fino a 8 ore. Questo scaldamani è davvero perfetto per le tue escursioni invernali o anche per i tuoi freddi spostamenti mattutini. La batteria di questo gadget dispone di 3 sensori di temperatura integrati che ne garantiscono l’estrema sicurezza e un’assicurazione commerciale globale. Le sue superfici sono realizzate in alluminio aeronautico con un’eccellente conduttività termica e prestazioni di dissipazione del calore.

Ma non si tratta solo di uno scaldamani difatti all’occorrenza diventa anche un power bank che grazie alla sua batteria di potenza pari a 5200 mAh consente di ricaricare il proprio smartphone.

Cosa aspetti? Uno scaldamani ricaricabile che funge anche da caricatore per cellulari devi assolutamente averlo. Acquistalo ora su Amazon ad un prezzo speciale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.