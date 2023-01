Hai ripreso a lavorare in SMART WORKING? Prova questa SCRIVANIA

Il tuo smart working cambierà totalmente con questa scrivania motorizzata. La trovi su Amazon ad un prezzo top.

Lavori tanto ogni giorno? Hai ripreso dopo le vacanze natalizie con il solito smart working da poltrona o da sedia in cucina? Alla sera hai sempre male la schiena? Devi assolutamente provare questa scrivania motorizzata, quella di Sanodesk la trovi ad un prezzo imperdibile. In offerta su Amazon a 399,99€.

Basta lavorare scomodi e sempre seduti al tavolo della cucina, rigido e ben poco regolabile. Prova questa scrivania motorizzata di Sanodesk ad un prezzo folle su Amazon. Non lasciarti scappare questa opportunità, anche perchè si trova con tanto di sconto di 140€. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare lo sconto ed aggiungerla al carrello. Poi al momento del pagamento finale, sarà scontata automaticamente dal sito.

Il tuo smart working cambierà totalmente con questa scrivania motorizzata

Dimenticati il solito e noioso smart working a casa, bloccati sempre nella stessa posizione, nello stesso tavolo. Con questa scrivania motorizzata cambierà totalmente, in un attimo. Tu potrai lavorare più comodo e rilassato con questo articolo.

Questo modello possiede ben due motori silenziosi, che ti permetteranno di sollevare ed abbassare la scrivania in totale sicurezza. I due motori ad alta prestazione sono in grado di gestire il 65% di peso in più rispetto al normale.

Ti garantirà una perfetta stabilità, non ti dovrai più preoccupare di rimanere sempre bloccata con la schiena nel solito tavolo. Potrai controllare tutto dal pannello di controllo a led. Possiede ben tre pulsanti che ti permettono di memorizzare le varie altezze, a seconda delle tue preferenze.

Cambia totalmente il modo di lavorare in smart working, prova questa scrivania motorizzata. Oggi, la trovi ad un prezzo mai visto prima, con tanto di sconto di ben 140€. Dal colore bianco, perfetto per qualsiasi tipo di casa ed arredamento, s’inserirà perfettamente nel tuo salotto.

