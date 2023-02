Gustose merende a casa tua, con De’Longhi

Il gusto e il profumo del pane tostato, al mattino, non ha eguali. Con il tostapane De'Longhi, ora, puoi goderti una deliziosa colazione

Goditi delle gustose e sane merende, direttamente a casa tua, grazie ad un dispositivo in super offerta su Amazon. Di cosa si tratta? Del tostapane De’Longhi, scontato del ben 45%. Hai capito bene! Potrai acquistare questo fantastico prodotto a soli 33,00€, risparmiando quasi la metà del prezzo di partenza.

Inizia la giornata, oppure concediti una pausa, con le appetitose preparazioni questo tostapane ultra efficiente. Puoi tostare due fette per volta, ed è provvisto anche di pinze. Il design è elegante, anti impronta, e resistente, e il colore verde darà un tocco di originalità alla tua cucina.

Tostapane De’Longhi: tutto il gusto del pane tostato, ad un prezzo appetitoso

La base del tostapane è dotato di piedini antiscivolo, per garantire un’ottima stabilità, e il suo design compatto ti consente di collocarlo in ogni angolo della cucina, senza ingombrare. Il dispositivo possiede tre funzioni diverse, dotate di indicatore luminoso:

Cancella : il processo di tostatura di arresta e interrompe la cottura in ogni istante;

: il processo di tostatura di arresta e interrompe la cottura in ogni istante; Riscalda : per scaldare toast già fatti;

: per scaldare toast già fatti; Scongela: per tostare il pane congelato senza bruciarlo.

Il tostapane De’Longhi va incontro ai gusti di tutti, e cerca di accontentare ogni tua esigenza, dandoti l’opportunità di scegliere tra 6 gradazioni di tostatura, in modo tale da avere un piatto come desideri. Grazie a questo strumento, potrai scegliere una colazione o una merenda più sana, mettendo da parte merendine piene di conservandi, e scegliendo il buon gusto del pane, preparato a tuo piacere.

Puoi sperimentare ricette, scegliere dolce o salato, gustarlo super tostato, oppure appena riscaldato. Il tostapane possiede 2 pratiche pinze estraibili, per semplificare la manipolazione e l’estrazione del pane. Inoltre, è dotato anche di vassoio raccogli briciole, che si estrae facilmente per essere pulito. Questa è una grande invenzione, perché consente alle briciole di fermarsi sul vassoio, e non di depositarsi sul fondo del tostapane stesso, per poi bruciare ed emanare cattivo odore, nelle seguenti tostature.

Approfitta di questa offerta golosissima, ed acquista il tostapane De’Longhi a soli 33,00€. Puoi anche scegliere l’opzione usato, e risparmiare ulteriormente. Affrettati, perché le offerte potrebbero terminare a momenti.

