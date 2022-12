Gusta la pizza a casa, come in pizzeria, con il forno G3 Ferrari in PROMOZIONE

Acquista il forno G3 Ferrari per godere di un'ottima pizza direttamente a casa tua, divertendoti ad impastare e assaporando un impasto delizioso

Se sei un fan accanito della pizza, ma la resa del classico forno elettrico di casa non ti soddisfa, il forno G3 Ferrari è quello che fa per te. Con l’offerta Amazon, potrai acquistarlo a soli 99,99€, e potrai finalmente gustare un’ottima pizza anche a casa tua. Inoltre, acquistando un prodotto usato, ma in ottime condizioni, nella Warehouse Amazon, risparmierai ulteriormente, pagandolo solo 92,99€. Se lo ordini ora, lo riceverai prima di Natale, e avrai l’occasione di sperimentarlo durante una delle infinite cene che si organizzano per le feste.

Con il forno G3 Ferrari pizza Delizia sarai finalmente in grado di cuocere la vera pizza napoletana direttamente a casa tua in soli 5 minuti, condirla con gli ingredienti che più preferisci, divertendoti a sperimentare ogni giorno nuove e gustose ricette.

Una pizza gustosa, in soli 5 minuti, con G3 Ferrari Pizza Express Delizia

La fragranza ed il gusto inimitabile della pizza si esaltano nel forno Delizia. La chiave per realizzare un’ottima pizza è infatti una cottura ad altissima temperatura (400 gradi) per pochissimi minuti.

I forni di casa tipicamente non arrivano a queste temperatura, ma la pietra refrattaria di cui è dotato il forno Delizia, fa veramente la differenza, assicurandoti lo stesso risultato dei forni delle pizzerie napoletane, grazie alle alte temperature di cottura raggiunte.

Con una cottura senza fumo né cattivi odori, il forno pizza può essere utilizzato anche per cuocere torte dolci o salate, piadine, schiacciate e castagne.

Sbizzarrisciti in cucina, e mettiti con le mani in pasta per creare deliziosi piatti da gustare in compagnia. In soli 5 minuti avrai una pizza a regola d’arte. Grazie ai suoi 1200 Wh, inoltre, godrai di un ridotto consumo di corrente.

Non perdere tempo, ed acquista subito il forno G3 Ferrari, unico e di qualità, per i veri amanti della pizza.

