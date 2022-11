Guida Cucina Vegana: facile con il ricettario in SCONTO

Ricettario di cibi vegani, per una vita più sana e gustosa

“Buono, sano, vegano. Guida facile ai cibi della salute” è il libro che contiene 70 ricette semplici e veloci, di piatti vegani. Il ricettario è stato pubblicato il 3 marzo 2015, ed è di Mondadori Electa. Questo ricettario ricopre posizioni alte in diverse classifiche, come in “Cucina vegetariana“, o “Ricettari originali“, fino a “Diete e dietologia“. Amazon ti dà l’opportunità di usufruire dello sconto del 15%, acquistando il ricettario a soli 12,66€.

Negli ultimi periodi, molte persone hanno approcciato al mondo vegano, restando sorprese delle sue potenzialità. C’è il pregiudizio che vegano voglia dire dietetico, come se desse l’idea di qualcosa di povero ma, in realtà, si possono gustare degli ottimi piatti vegani, seguendo i giusti suggerimenti.

Il mondo vegano a tavola, con il ricettario Mondadori

Semplici e gustosi, un regalo per il palato, ed anche per la nostra salute. I cibi vegani sono sani ma, allo stesso tempo, ricchi di sapori e di odori che appagano il nostro gusto. Questo ricettario potrebbe essere un ottimo modo per approcciarti alla cucina vegana. Se invece sei già un esperto in merito, magari lasciati ispirare da nuove idee e ricette, per evitare di essere ripetitivo a tavola. Un piatto deve essere mangiato prima con gli occhi, e poi con la bocca, e con queste ricette avrai la possibilità di ricreare fantastici manicaretti.

E’ un ricettario perfetto, anche per i più scettici, perché è semplice e pieno di consigli. “Buono, sano, vegano” è scritto da un’autorevole nutrizionista, che ti guida all’interno del mondo dell’alimentazione vegana, mostrandoti i suoi segreti e le sue curiosità. Le 70 ricette sono suggerite da chef, amici, e parenti della dottoressa, felici di condividere il loro piatto preferito con il mondo dei lettori. Sarà una guida fondamentale che ti farà riscoprire anche il piacere del fare la spesa, dandoti indicazioni sugli alimenti da scegliere.

Tutto questo, in un solo libro, e tutto questo ad un prezzo da non farsi scappare: solo 12,66€ per nutrire il corpo e la mente.

