Guarnizione isolamento finestre per un’ottima efficienza termica IN OFFERTA

Black Friday in super anticipo con la guarnizione isolamento per finestre e porte, in offerta su Amazon.

Black friday in anticipo, con la guarnizione isolamento per finestre e porte, perfetta per garantirsi un’ottima efficienza termica durante l’inverno. Oggi, troviamo la guarnizione isolamento finestre e porte Tesa, ad un prezzo super, in offerta su Amazon a soli 19,85€.

Per poter accedere allo sconto del 7%, occorre aggiungere il prodotto al carrello Amazon. Poi, al momento del pagamento finale, l’articolo sarà scontato automaticamente.

Non è mai stato così semplice isolare porte e finestre di casa per ottenere una perfetta efficienza termica: acquista una guarnizione Tesa

Grazie alla guarnizione isolamento adatta sia per le finestre, che per le porte, la temperatura in casa sarà sempre calda. Ciò permette quindi, di ridurre in maniera drastica il consumo energetico e i costi delle bollette.

La guarnizione isolamento Tesa, è perfetta per mantenere sempre un ambiente di casa caldo e confortevole. Misura circa 10 m x 9 mm x 5,5 mm. Dal colore marrone, perfetto per i serramenti dello stesso colore.

Inoltre, questa guarnizione migliorerà di tanto l’isolamento della casa, quindi sarà possibile ridurre anche fino ai 35% di tutti i costi del riscaldamento. Una soluzione non solo sostenibile, ma anche altamente economica, che ridurrà gli elevati costi del riscaldamento.

L’installazione è anche piuttosto semplice, si tratta di un fissaggio molto rapido. Il tutto grazie alla tecnologia adesiva, in primis va tagliata la gomma della lunghezza necessaria e poi va applicata sugli interstizi. Un prodotto Tesa di evelata durata, molto resistente agli agenti atmosferici. Perfetta per garantire una temperatura calda anche per i gatti che amano riposare sul davanzale della finestra.

La resistente guarnizione isolamento per finestre e porte di Tesa, oggi, si trova in offerta su Amazon a soli 19,85€. Un prodotto perfetto per garantirsi un’ottima efficienza termica. Per tutti gli utenti Prime, sarà garantita una consegna molto veloce e senza costi aggiuntivi.

