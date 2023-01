Guarda la tua SERIE preferita e i FILM che ami con RISOLUZIONE 4K

I tuoi film preferiti in 4K con questa smart tv di Xiaomi. Affrettati a provarla!

Sei sempre sul divano nel tempo libero e ti piace consumare film su film per tutto il weekend? Non aspettare altro tempo con tv vecchie e con poca risoluzione. Guarda i tuoi film preferiti e le serie televisive che adori con questa smart tv di Xiaomi. Oggi, la trovi ad un prezzo mai visto prima, in offerta su Amazon a 399,99€.

Da oggi potrai vedere tutti i tuoi film preferiti senza sosta con una risoluzione ottima. Non è un sogno, ma è la realtà. Non lasciarti sfuggire questa opportunità. Oggi, trovi la tv di Xiaomi con tanto di sconto del 20%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare la tv ed aggiungerla al carrello, poi la troverai scontata automaticamente.

I tuoi film preferiti in 4K con questa smart tv di Xiaomi

Dimenticati di quelle sere a guardare film in bassa risoluzione, da oggi potrai vederli in alta risoluzione e in ogni momento. Questa smart tv è tutto ciò di cui avevi bisogno per goderti al massimo le tue serie preferite.

Questo modello dispone di una risoluzione 4K Ultra HD, così potrai vedere almeno quattro volte superiore rispetto al normale. Adesso potrai vedere i tuoi contenuti preferiti con una profondità maggiore e anche con un aluminosità brillante.

Potrai godere di un intrattenimento senza limiti, con tanto di Fire Tv integrata, così da vedere milioni di canali, tra cui Netflix e prime Video e tanto altro. Dispone anche di un comodo controllo vocale intellogente, così da controllare la tv in ogni momento. Perfetta anche per gli amanti del gaming.

Oggi, puoi goderti i tuoi film preferiti e anche le tue serie tanto amate con questa smart tv. La trovi ad un prezzo folle, con tanto di sconto del 20% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.