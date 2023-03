Grazie a LUI la tua casa sarà sempre SPLENDENTE!

Dotato di 2 spazzole laterali per angoli e zone difficili da raggiungere, una spazzola centrale motorizzata per polvere e detriti, sistema di aspirazione e filtrazione efficace e Sistema Aqua Force per lavare e aspirare contemporaneamente.

Questo robot è in grado di salire su moquette e tappeti alti fino a 15 mm per risultati di pulizia elevati su ogni superficie.

E poi possiede 3 modalità di pulizia. Scegli la modalità in base alle tue esigenze per una pulizia completa della casa: modalità Auto, modalità Auto Express per sessioni più veloci (30 minuti) e modalità Wall-Follow per pulire lungo pareti e angoli