GRANDE RIBASSO, il portatile HP lo paghi 150 euro IN MENO!

Prestazioni ottime e costo davvero ridotto. Acquista ora su Amazon il portatile HP e risparmi 150 euro dal costo iniziale.

Se devi sostituire il tuo pc questo è il momento perfetto! Abbiamo scovato per te un prodotto davvero unico e anche ad un ottimo prezzo. Puoi acquistare ora su Amazon il portatile HP risparmiando ben 150 euro da prezzo di partenza.

Dal costo iniziale di 549 euro con lo sconto del 27% lo pagherai solamente

Portatile HP con display 15,6 pollici Full HD, antiriflesso, webcam HD, AMD Ryzen 3 5300U e RAM 8GB DDR4

Ottime le prestazioni garantite da questo portatile HP, scopriamole subito.

Il processore di questo portatile HP è un AMD RYZEN 3 5300U, raggiunge una velocità fino a 3,8 GHz di frequenza di boost, 4 MB di cache L3, 4 core, 8 thread, Chipset AMD Integrated SoC, No Overclock. Tutto questo in un design davvero bello da vedere con un chassis color grigio lavagna, webcam TrueVision 720p HD, HDMI, lettore SD, USB Type-C, Jack Audio, Cuffie/Microfono. Compatto, leggero e facilmente trasportabile difatti pesa solamente 1,69 chilogrammi ed è spesso solo 1,79 centimetri.

Display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080, tecnologia IPS antiriflesso, Micro-Edge, luminosità di 250 Nits e volume colore 45% NTSC. Per quanto riguarda la memoria sono disponiili 8GB DDR4 di RAM integrata e non espandibile (1 x 8GB), frequenza da 3200Mhz, SSD PCIe NVMe M.2 da 256GB per un avvio istantaneo, 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi. La tastiera è Full Size quindi dotata di tastierino numerico integrato completo. La corsa dei tasti lineare con un feed equilibrato, telaio rigido e robusto, e una digitazione molto silenziosa.

Questo portatile HP può vantare un’autonomia fino a 9 ore e 30 min, utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni e poi grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si ricaricare del 50% in soli 45 minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.