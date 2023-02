GRANDE OCCASIONE: tablet Oangcc da 10 pollici su Amazon

Il tablet Oangcc da 10 pollici ti consente di avere buonissime prestazioni ad un prezzo contenuto perciò acquistalo ora su Amazon.

Stai cercando un tablet ma non vuoi spendere troppo? Abbiamo per te un prodotto in offerta che devi assolutamente vedere. Si tratta del tablet Oangcc da 10 pollici che puoi acquistare ora su Amazon spendendo solamente 90 euro grazie ad uno sconto esclusivo.

Tablet Oangcc da 10 pollici con display FHD, Octa Core Processore, 4GB RAM + 64GB ROM

Il tablet Oangcc proposto è dotato dell’ultimo sistema di certificazione Google Android 11. Quello che arriverà a casa tua è un pacco molto ricco, difatti la confezione contiene:

tablet Oangcc da 10 pollici

custodia protettiva

pellicola protettiva

caricabatterie

cavo dati di tipo C

auricolare

penna ordinaria

panno antipolvere

manuale d’uso.

Dotato di spazio di archiviazione interno da 4+64 GB (espandibile a 256 GB), CPU a 8 core a risposta rapida, la frequenza del tablet può raggiungere 1,6 GHz, garantendo un caricamento rapido del tablet e un funzionamento stabile sistema. Questo soddisferà tutte le tue esigenze come giocare, guardare film, navigare sul web, leggere e molto altro.

Il tablet Oangcc dispone poi di una batteria integrata da 8000 mAh. Quando questot è completamente carico, ha una durata fino a 8-9 ore di utilizzo. Dotato di uno schermo HD 1280×800 con grafica chiara. Il tablet supporta l’uso di WiFi e Bluetooth, fornisce una configurazione a doppio altoparlante per dare un suono potente. Ha anche una doppia fotocamera 5.0MP + 8.0MP. Infine il corpo del tablet Oangcc da 10 pollici è realizzato in metallo di alta qualità e oltre che resistenza offre un’estetica molto bella. Inoltre potrai usufruire di un servizio di garanzia 1 + 1.

Il tablet Oangcc da 10 pollici ti consente di avere buonissime prestazioni ad un prezzo contenuto perciò non aspettare oltre acquistalo ora su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.