BOMBA Amazon per Google Pixel 6a con oltre 150€ di sconto!

Uno smartphone ECCELLENTE per un prezzo difficile da credere, che comprende anche le incredibili Pixel Buds A Series: un unico prezzo per due prodotti che ti stravolgeranno la vita. Scoprili subito.

Un nome, una garanzia: quando si parla di “Google” non si può non pensare all’eccellenza, ed è proprio su questa scia che si rivelano le performance di Google Pixel 6a, l’originale e iper performante smartphone di casa Google che oggi trovi ad un prezzo che sembra quasi uno scherzo… e invece è realtà. Solo 399€ per averlo insieme alle Pixel Buds, gli auricolari bluetooth più potenti di sempre, inclusi nel prezzo offerta che ti farà risparmiare oltre 150€ dal prezzo di listino.

Google Pixel 6a ti regala esperienze Android create su misura per te, con un’interfaccia completamente personalizzabile e colori che si abbinano automaticamente all’immagine che scegli per lo sfondo. Con il processore Google Tensor, le app si avviano all’istante e le pagine e le immagini si ricaricano senza aspettare neanche un secondo.

Batteria super e foto autentiche con Real Tone

Passiamo ai punti di forza di questo smartphone Google; per prima cosa, una batteria che dura più di 24 ore e che risparmia in automatico energia durante tutto il giorno, più la possibilità di scattare foto stupende con Real Tone – la funzione che ammira tutte le sfumature e le diverse tonalità della pelle per riprodurle in maniera autentica e perfetta. La funzione “traduzione dal vivo” ti farà chattare in 11 lingue e ti farà provare il brivido di avere sempre con te un interprete delle conversazioni, e funziona anche attraverso la fotocamera.

