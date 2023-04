GOOGLE PIXEL 7 occasione: Amazon lo mette al 14% e CROLLA IL PREZZO

Amazon propone, per un periodo limitato, il sorprendente Google Pixel 7 a soli 557€, con uno sconto del 14%. Pezzi limitati ancora per poco!

Avete sempre desiderato acquistare il Google Pixel 7, ma aspettavate l’offerta giusta? Beh, eccola! Amazon propone, per un periodo limitato, il sorprendente Google Pixel 7 a soli 557€, con uno sconto del 14%! Agite ora e approfittate di questa offerta prima che sia troppo tardi!

Il Google Pixel 7 è uno smartphone di punta che offre una moltitudine di caratteristiche straordinarie, tra cui:

Display AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 1440 x 3200 pixel e frequenza di aggiornamento di 120Hz, per un’esperienza visiva eccezionale.

da 6,7 pollici con una risoluzione di 1440 x 3200 pixel e frequenza di aggiornamento di 120Hz, per un’esperienza visiva eccezionale. Processore Qualcomm Snapdragon 895 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, per prestazioni veloci e spazio di archiviazione generoso.

895 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, per prestazioni veloci e spazio di archiviazione generoso. Fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.7, ultra grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 12 MP, per scatti di alta qualità e video 4K a 60fps.

da 50 MP con apertura f/1.7, ultra grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 12 MP, per scatti di alta qualità e video 4K a 60fps. Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 30W, ricarica wireless e Power Delivery 3.0, per un’autonomia duratura e opzioni di ricarica versatile.

con ricarica rapida da 30W, ricarica wireless e Power Delivery 3.0, per un’autonomia duratura e opzioni di ricarica versatile. Sistema operativo Android 13 , con aggiornamenti regolari e un’esperienza utente fluida e intuitiva.

, con aggiornamenti regolari e un’esperienza utente fluida e intuitiva. 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, per una connettività all’avanguardia e un’esperienza di navigazione rapida e stabile.

Il Google Pixel 7 è il dispositivo ideale per coloro che cercano un’esperienza utente superiore, con prestazioni di alto livello e una fotocamera impressionante. Inoltre, grazie alla sua integrazione con l’ecosistema Google, potrete sfruttare al meglio tutte le funzionalità e le app del gigante tecnologico.

Un’occasione più unica che rara da non perdere assolutamente!

Non lasciatevi sfuggire questa offerta limitata su Amazon per il Google Pixel 7! A soli 557€ e con uno sconto del 14%, è il momento perfetto per aggiudicarvi uno degli smartphone più avanzati sul mercato.

Non aspettate oltre e approfittate di questa offerta esclusiva: aggiungete il Google Pixel 7 al vostro carrello! Siate pronti a vivere un’esperienza tecnologica senza precedenti con questo straordinario dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.