Google Pixel 6a ad un PREZZO MAI VISTO: corri su Amazon!

Lo smartphone è in mega offerta con uno sconto bomba del 25%

È uno degli ultimi smartphone arrivati sul mercato e oggi è disponibile ad un prezzo davvero mini. Parliamo del Google Pixel 6a, al momento in mega offerta su Amazon con uno sconto bomba del 25%.

Potrete acquistare il dispositivo potente e super veloce a soli 345 euro, risparmiando addirittura 114 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili a tasso zero con Cofidis al check-out. Gli articoli scontati stanno letteralmente andando a ruba, approfittatene il prima possibile!

Google Pixel 6a: prestazioni elevate ad un prezzo scontatissimo

Grazie alle sue caratteristiche, il Google Pixel 6a è lo smartphone che può accontentare le esigenze di qualsiasi utente sia a lavoro che nel tempo libero.

Google Tensor, ovvero il primo chip realizzato da Google, rende il cellulare veloce e reattivo: le app si avviano all’istante, pagine e immagini si caricano subito e tutto funziona meglio. È dotato anche di una batteria adattiva che può durare più di 24 ore e che capisce quali sono le tue app preferite risparmiando energia per quelle meno usate. In più si ricarica velocemente: con pochi minuti di ricarica sono garantite diverse ore di autonomia.

Le foto risulteranno impeccabili grazie ad una fotocamera da 12 megapixel e a diverse funzionalità: ritrai volti più definiti con Viso nitido, scatta foto che esaltano le diverse carnagioni grazie a Real Tone e rimuovi gli oggetti indesiderati con Gomma magica.

Il dispositivo si differenzia da tutti gli altri grazie al suo speciale traduttore che consente di chattare in 11 lingue, avere un interprete nelle conversazioni faccia a faccia e tradurre cartelli stradali in maniera istantanea.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.