Goditi la vera colazione italiana con il montalatte Severin

Anche tu ami il cappuccino a colazione? Fallo a casa tua con la stessa qualità del bar acquista con il montalatte Severin con lo sconto del 59%

La colazione all’italiana è l’accoppiata cappuccino e cornetto, se anche tu ne sei un grande estimatore devi assolutamente provare il montalatte Severin. Perché arrivare fino al bar quando puoi avere un cappuccino perfetto direttamente a casa tua quando sei ancora in pigiama? Per godere di questo piccolo piacere quotidiano acquista ora su Amazon questo prodotto.

Grazie ad uno sconto del 59% lo pagherai praticamente meno della metà. Questo significa che dal prezzo iniziale di 139,90 euro ti costerà solo 57,17 euro.

Goditi una colazione degna di questo nome ogni mattina, grazie al montalatte Severin preparerai il cappuccino perfetto in pochi secondi.

Ti piacere ogni mattina fare colazione con una schiuma di latte soffice e compatta? Puoi farlo con il montalatte Severin. Otterrai una schiuma perfetta con tutti i tipi di latte grazie al sistema brevettato a induzione. E con una capacità di 700 ml preparerai cappuccini per tutta la famiglia, grazie poi ai 500 Watt di potenza monterai il latte in pochissimi secondi.

Il montalatte Severin è un prodotto comodo e sicuro. in aggiunta allo spegnimento automatico, la tecnologia a induzione e la temperatura raggiungibile massima di 65° eviteranno che il latte si bruci. Non devi per forza montare il latte ma puoi usare questo elettrodomestico anche solo per scaldarlo, difatti nn dotazione viene fornita una rotellina zigrinata per montare e una liscia per riscaldare.

A seconda delle tue necessità puoi scegliere tra 4 temperature diverse, cioè 45°C, 55°C, 60°C e 65°C. Queste temperatura sono pensate per preservare tutte le proprietà nutritive del latte.

Se anche tu ami il cappuccino e vuoi la comodità di farlo a casa tua con la stessa qualità del bar acquista ora su Amazon il montalatte Severin pagandolo meno della metà grazie allo sconto del 59%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.