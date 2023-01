Goditi fantastici cappuccini a casa tua con il montalatte elettrico NWOUIIAY

Al mattino fatti coccolare da un caldo e schiumoso cappuccino, acquista ora su Amazon il montalatte elettrico NWOUIIAY ad un prezzo piccolo piccolo.

L’accoppiata cappuccino e cornetto al mattino è davvero insuperabile. Se anche tu ne sei un grande estimatore della colazione all’italiana devi assolutamente provare il montalatte elettrico NWOUIIAY. Perché arrivare fino al bar quando puoi avere un cappuccino perfetto direttamente a casa tua quando sei ancora in pigiama? Per godere di questo piccolo piacere quotidiano acquista ora su Amazon questo prodotto ad un prezzo davvero ottimo.

Grazie allo sconto esclusivo Amazon del 33% lo pagherai solamente 33,99 euro.

Cappuccini favolosi e colazioni indimenticabili con il montalatte elettrico NWOUIIAY

Grazie alla potenza di 500 W con questo montalatte elettrico otterrai una schiuma sofficissima in pochissimo tempo. Presenta poi 240 ml di capienza ed è realizzato in acciaio inossidabile. Inoltre non disturberai gli altri inquilini che dormono ancora in quanto è dotato di una tecnologia estremamente silenziosa, non ci sono suoni o vibrazioni durante il funzionamento. Il suo funzionamento è decisamente rapido e semplice: premendo solo 2 bottoni puoi scaldare il latte e schiumarlo in 1 solo minuto.

Il montalatte elettrico NWOUIIAY è un prodotto molto versatile con cui preparerai sono solo schiuma di latte calda ma anche fredda oppure puoi usarlo per scaldare semplicemente il latte. Il termostato integrato mantiene la temperatura del latte riscaldato a circa 65-70°C. Il suo rivestimento è sicuro e antiaderente. Oltre ad essere facile da pulire, il rivestimento antiaderente assicura che il latte resti puro e senza residui. Inoltre gli indicatori del livello di latte ne indicano il quantitativo giusto per evitare inutili sprechi. Sono incluse nella confezione delle fruste aggiuntive.

