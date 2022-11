Giubbotto riscaldato e impermeabile su Amazon ad un SUPER PREZZO

Il giubbotto riscaldato è la vera rivoluzione del prossimo inverno, non fartelo scappare acquistalo ora su Amazon ad un prezzo speciale

La stagione tanto temuta dai freddolosi è arrivata ma non c’è più temperatura di cui avere timore con il giubbotto riscaldato. Dopo coperte termiche, stufette e tanto altro arriva la vera svolta del riscaldamento, quello a cui nessuno aveva mai pensato, cioè quello al di fuori dell’ambiente domestico. Lo puoi acquistare ora su Amazon e usufruendo di uno sconto lo pagherai solo 81,99 euro.

Questa giacca riscaldata elettrica con cappuccio è realizzata in cotone, poliestere e materiale impermeabile e ti aiuterà a stare caldo e prevenire acqua e pioggia.

Con il giubbotto riscaldato, impermeabile e ricaricabile e l’inverno sarà solo un triste ricordo

Il giubbotto riscaldato presente delle ampie aree di riscaldamento posizionate in specifici punti soprattutto a livello della schiena e della nuca. Grazie alle fibre di carbonio presenti in queste aree e alla particolare tecnologia con cui si produce il calore, questa giacca si riscalda rapidamente anche in climi estremamente freddi. La potrai usare per lavori all’esterno ma anche per sciare, fare trekking, andare in moto e per tutte le attività che si svolgono all’aperto e al freddo.

È possibile selezionare tre diverse temperature semplicemente premendo un pulsante presente sulla giacca. La temperatura più alta è pari a 50 gradi ed è indicata dal colore rosso; quella media è pari a 40 gradi e indicata dal colore blu mentre quella più bassa, di colore verde, equivale a 30 gradi. Il livello di riscaldamento è così regolabile e adattabile alle esigenze della persona che sta indossando il giubbotto riscaldato.

La ricarica della giacca è altrettanto semplice, è sufficiente collegare la porta USB della giacca al power bank e tenere premuto l’interruttore presente sul petto per soli 2 secondi. Inoltre si lava in lavatrice come qualsiasi altro tipo di indumento.

Disponibile dalla taglia S alla XXL, sia per uomo che per donna, è adatta quasi a tutti. Per scegliere la taglia che meglio si adatta al tuo corpo consigliamo di consultare la tabella delle taglie. Ma se dovessi sbagliare non ti preoccupare puoi sempre effettuare il reso sicuro e garantito di Amazon.

