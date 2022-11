Gilet riscaldato perfetto per l’inverno IN SCONTO su Amazon

Sconto del 17% su Amazon per il gilet riscaldato di Antelife.

Le temperatura si abbassano e si ha sempre più freddo, anche in casa. Oggi, troviamo il gilet riscaldato Antelife, ad un prezzo mai visto, in offerta su Amazon a soli 49,99€, risparmiando ben 10€ rispetto al prezzo di partenza.

Per accedere allo sconto del 17% occorrerà aggiungere l’articolo nel proprio carrello e procedere all’acquisto. Lo sconto verrà applicato automaticamente al momento del pagamento finale.

Di addio al freddo con il gilet riscaldato

Il freddo invernale, le lunghe camminate per arrivare al lavoro, sono da dimenticare. Perchè, grazie al gilet riscaldato Antelife ci si potrà riscaldare in qualsiasi momento e ovunque. Un gilet elettrico con ben tre livelli di impostazione calore, oltre ad essere facilmente lavabile.

Il freddo è insopportabile, sopratutto quando ci si deve muovere, ma con questo gilet il problema non esiste più. Il prodotto è dotato di una fibra di carbonio e di alcuni cuscinetti termici.

La struttura è molto elastica, quindi permette un normale movimento del busto. Il gilet riscaldato Antelife funziona grazie ad un’alimentazione mobile di 5V/2A. Il caldo arriva direttamente sulla vita sinistra e destra, sull’addome sinistro e destro e anche sul collo.

Inoltre, basterà premere il pulsante intelligente presente sul gilet per cambiare le tre temperature di calore. La temperatura rossa, si aggira tra i 55-65°C, quella bianca tra i 45-55°C e infine quella blu, tra i 35-45°. Questo articolo è perfetto per affrontare al meglio l’inverno e per praticare al meglio le attività all’aperto. Il lavaggio può essere sia in lavatrice o a mano, ciò non interferirà in alcun modo con il funzionamento del giubbotto.

Il pontente gilet riscaldato Antelife è in offerta su Amazon a soli 49,99€, risparmiando ben 10€ rispetto al prezzo originale. Per gli utenti Prime è garantita una spedizione veloce e senza costi aggiuntivi.

