Gilet riscaldato elettrico, OTTIMO PREZZO con il Black Friday

Con il gilet riscaldato elettrico trascorrerai un inverno caldissimo. Approfitta dello sconto Black Friday solo su Amazon

Non soffrire il freddo ovunque ti trovi è possibile? Ora sì e anche ad un prezzo conveniente con il gilet riscaldato elettrico. Con il Black Friday puoi acquistarlo ora su Amazon usufruendo dello sconto del 20%, ti costerà solo 44,79 euro a cui potrai aggiungere un ulteriore coupon del 10%. Un prezzo davvero piccolo per le potenziale di questo prodotto che ti terrà caldo per tutto il periodo invernale.

Basta strati e strati di indumenti per combattere il freddo. Da oggi è semplicissimo stare al caldo e anche comodi grazie a questo innovativo gilet riscaldato.

Inverno caldo e piacevole con il gilet riscaldato elettrico

Dotato di 3 livelli di riscaldamento regolabili, basso, medio e alto, con questo prodotto non temerai più il freddo ovunque tu ti trovi. Il gilet riscaldato elettrico, targato WANFEI, presenta 4 elementi riscaldanti in fibra di carbonio che generano calore attraverso a livello del colletto e anche nella parte centrale della schiena e a livello delle due tasche anteriori. Grazie a questa disposizione del calore tutta la parte superiore del corpo sarà ben riscaldata.

Sarà tutto comodamente gestito attraverso due pulsanti che ti consentiranno di controllare gli elementi riscaldanti e regolarne il livello di temperatura. Alimentato da qualsiasi power bank con potenza 5V/2,1 A e spina USB, risulta compatibile con la maggior parte dei power bank presenti sul mercato quindi probabilmente anche con quello che ha già in casa tua.

Potrai usare questo prodotto in qualsiasi tipo di attività svolta all’aperto come campeggio, trekking, sci, pesca, caccia, routine d’ufficio. Questo poi è lavabile in lavatrice come qualsiasi altro indumento. L’unica accortezza necessaria sarà quella di rimuoverne l’alimentazione.

Questo gilet riscaldato elettrico caldo, comodo, pratico, lavabile e semplice da usare, in buona sostanza è perfetto per la stagione invernale. Non solo può essere un’ottima idea regalo per la tua famiglia o i tuoi amici particolarmente freddolosi.

Cosa aspetti? Acquistalo ora su Amazon per approfittare della scontistica riservata al Black Friday. Questo prezzo non sarà così basso in eterno e prodotti di questo genere stanno letteralmente andando a ruba, affrettati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.