Giardino intelligente da casa con LED: SUPER IDEA REGALO

Il regalo perfetto per gli amanti del verde ma con poco spazio in casa: la piccola serra con LED incorporato per la crescita è tua con il 41% di sconto grazie all’aggiunto del coupon flaggabile.

Immagina di avere il tuo piccolo orto personale… all’interno della tua cucina. Oppure di avere una composizione con piccole piante tropicali poggiata sul comodino della tua camera da letto, che crescono rigogliose grazie ad un sistema di irrigazione idroponica e ad appositi LED che ne favoriscono la lunga vita. Tutto questo racchiuso in un dispositivo di design, bello da vedere e che arreda nella sua semplicità: stiamo parlato di iDoo, un giardino da interni con sistema idroponico. Una sorta di fioriera che si innaffia da sola, un regalo eccezionale sia per adulti che per bambini.

Per non incappare nel solito regalo di Natale, questo giardino “da casa” è favoloso. Oggi può essere tuo con il 31% di sconto e in aggiunto un altro 10% di sconto tramite il coupon flaggabile su Amazon. Invece di pagarlo 150€ lo pagherai solamente 93.98€. La fioriera è auto innaffiante e super silenziosa, grazie a una pompa che funziona automaticamente per 30 minuti e che fa pausa di 10 ore durante la notte.

2 modalità di crescita a luci LED

Questo giardino da interni è progettato con 2 modalità di luce – Modalità Vegetable e Modalità Flower, Fruit. Le luci LED di crescita simulano lo spettro della luce solare, sono luci a spettro completo che fanno crescere le piante più velocemente. Il Kit può far crescere 12 piante alla volta.

Cosa aspetti? Per un regalo di Natale davvero perfetto che piacerà sia agli adulti che ai bambini, acquista questo giardino intelligente con idroponica al 31% di sconto più il 10% di sconto tramite coupon.

