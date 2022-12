GHD si tinge di rosa, con l’asciugacapelli Helios, ora ad un prezzo imbattibile

L'asciugacapelli Helios GHD, in edizione limitata, per avere i capelli più lucenti e senza l'odioso effetto crespo

Il brand GHD, famosissimo nel suo campo, ed acquistato da centinaia di donne, ha creato una linea edizione limitata, di cui fa parte anche l’asciugacapelli Helios. Grazie ad Amazon, potrai acquistarlo, approfittando di uno sconto super: infatti, potrai godere del 26% in meno, pagandolo solo 153,99€. Il Natale si avvicina, quindi perché non farti, o fare, un regalo di primi classe? Corri subito sul sito, e prendi al volo l’occasione.

Il motore dell’asciugacapelli brushless ultra potente crea un flusso d’aria di 120km/h per massimizzare la performance di asciugatura e dimezzare il tempo di styling. La tecnologia Aeroprecis insieme al beccuccio professionale per una distribuzione concentrata della temperatura e del flusso d’aria, per un’asciugatura ottimale.

Dona ai tuoi capelli lucentezza e morbidezza, con l’asciugacapelli Helios GHD

La tecnologia a ioni avanzata permette di eliminare l’effetto crespo e i capelli elettrizzati, per un finish estremamente morbido. L’asciugacapelli professionale ghd Helios in Edizione Limitata Rosa Orchidea riporta sulla sua superficie un promemoria di autocontrollo per incoraggiare le donne di tutto il mondo a controllare regolarmente il proprio seno. É inoltre dotato di tecnologia del sistema acustico su misura per bassi livelli di rumorosità e per una massima semplicità di utilizzo.

Inoltre, il design ergonomico permette di essere usato anche dalle persone mancine, assicurando un controllo di styling migliore. Il cavo di 3 metri garantisce una maggiore flessibilità. E’ un investimento che vale la pena fare, perché in pochi minuti avrai i tuoi capelli asciutti, più lucenti, e più morbidi.

Dì addio all’effetto crespo, con l’asciugacapelli Helios GHD in edizione limitata. Acquistalo per te, e per tua mamma, tua sorella, la tua partner. Qualsiasi donna sarà felice di ricevere, dal suo Babbo Natale di fiducia, un prodotto tanto richiesto quanto valido. Approfitta ora dello sconto Amazon, e risparmia, senza rinunciare alla qualità.

