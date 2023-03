Genialata per la tua casa a MENO DI 20€: lampada LED in promo Amazon

La lampada LED in promozione su Amazon è la svolta per la tua casa: acquistala ora con poco meno di 20€, e ricevila subito!

Non crederai mai alle tue orecchie: su Amazon, potrai acquistare una pratica e comoda lampada LED a meno di 20€. Approfitta ora dello sconto del 20%, perché i pezzi disponibili sono pochi.

Con la lampada LED Ouila non dovrai più cercare l’interruttore al buio, perché la stanza si illuminerà al tuo passaggio, grazie al sensore di movimento. Acquistala subito, a soli 19,97€. La consegna è gratuita, e l’utilità di questo prodotto è tutta da sfruttare!

La lampada LED con sensore di movimento, adatta ad ogni angolo della tua casa (anche nell’armadio)

Questa lampada LED è perfetta per te che hai poco spazio sulla scrivania, ideale nell’armadio, per non scegliere i tuoi outfit al buio, ma ottima anche per ogni angolo della tua casa, dove passi più volte, e non vuoi perdere tempo a cercare l’interruttore.

Il dispositivo è dotato di tre modalità: AUTO/ON/OFF. Con Auto, si accende solo quando viene rilevato un movimento al buio, e la distanza di rilevamento è di 3m. Per risparmiare energia, il sensore si spegne dopo 20 secondi che non rileva più alcun movimento. La modalità ON lo vede sempre acceso, mentre OFF sempre spento.

La luce LED ha una batteria al litio ricaricabile, e le sue prestazioni sono davvero alte. La sua durata è fino a 80.000 ore, con solo 4-5 ore di carica completa.

Installarla è facilissima: puoi approfittare di un doppio sistema. Puoi scegliere di posizionarla su una superficie in ferro, grazie al magnete integrato, come una semplice calamita, e portarla da una stanza all’altra, come una torcia; oppure, potrai utilizzare il foglio di ferro e il nastro adesivo che ti verranno forniti, e fissare la lampada su ogni parete, senza bisogno di perforare.

Una vera genialata per ogni parete, perché questa lampada non ingombra, non richiede lavori invasivi per l’installazione, è attenta al risparmio energetico, ha un’autonomia infallibile, ed illumina tutto perfettamente. E il tutto, a soli 19,97€! Ordina subito la tua lampada, e provala!

