GENIALATA AMAZON per pulire gli auricolari bluetooth: OGGI a soli 5 EURO!

Ancora per pochi giorni l'articolo utilissimo è disponibile ad un prezzo davvero stracciato

Anche voi amate ascoltare la vostra musica preferita durante gli allenamenti o nel percorso da casa in ufficio? Se rientrate in questa categoria, vi sarà capitato sicuramente di ritrovarvi con le cuffiette sporche a causa di sudore e polvere. A risolvere il problema ci pensa la Penna per la pulizia degli auricolari bluetooth marcata Neoreser, ad oggi disponibile su Amazon ad un prezzo stracciato.

L’articolo geniale è acquistabile a 11 euro, inclusa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, ancora per pochissimi giorni, è possibile risparmiare altri 6 euro sul costo iniziale che è già minimo. L’ulteriore coupon di sconto può essere applicato al check-out ma è valido fino al 12 marzo, affrettatevi!

Auricolari sempre impeccabili con la Penna per la pulizia Neoreser

La Penna per la pulizia degli auricolari bluetooth marcata Neoreser è realizzata con materiali ecologici ed è in grado di pulire l’intero set di cuffiette senza danneggiare le parti e i fori.

Ha un design a doppia testa separato e nascosto per soddisfare tutte le esigenze di pulizia. La testina di pulizia multifunzionale è composta da 3 parti: spugna floccante, spazzola ad alta densità e punta in metallo.

La modalità di utilizzo è semplicissima: la punta della penna serve a pulire la polvere e i detriti nella scatola o nello spazio vuoto dell’auricolare; con la spazzola ad alta densità sul lato si spazzano via i detriti raschiati; la striscia di spugna floccata può, invece, pulire l’auricolare da detriti e polvere depositati in profondità.

L’accessorio è leggerissimo e facile da trasportare ovunque, così da essere utilizzato in ogni occasione. Inoltre, può essere sfruttato per la pulizia anche di altri prodotti digitali come telefoni cellulari, computer, tablet e fotocamere.

Approfittate al più presto dell’offerta Amazon di oggi: la Penna per la pulizia degli auricolari bluetooth marcata Neoreser è disponibile a soli 11 euro, un prezzo piccolissimo per un articolo così utile. In più, ancora per pochi giorni, è possibile sfruttare un ulteriore coupon di sconto di 6 euro: non perdete tempo e cogliete l’offerta al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.