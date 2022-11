Gasatore d’acqua Sodastream: PREZZO IMBATTIBILE Black Friday

Risparmiare denaro e salvaguardare l'ambiente con il gasatore d'acqua Sodastream scontato del 40% solo su Amazon

Se ami l’acqua frizzante questo prodotto non può assolutamente mancare in casa tua soprattutto se con il Black Friday lo paghi pochissimo. Acquista ora su Amazon il gasatore d’acqua Sodastream con il 40% di sconto. Dal prezzo iniziale di 99,99 euro ora lo paghi solo 59,99 euro risparmiando quindi ben 40 euro.

In pratica è quasi come se ne prendessi due al prezzo di uno. Inoltre può essere un’ottima idea regalo di Natale, sicuramente molto apprezzato dagli amanti dell’acqua frizzante.

Acqua frizzante comodamente preparata a casa tua con il gasatore d’acqua Sodastream

La confezione che arriverà a casa tua comprende:

1 gasatore di colore nero

1 cilindro di anidride carbonica alimentare da 425 grammi

2 bottiglie da 1 litro ciascuna

1 bottiglia da mezzo litro.

Il cilindro di C02 alimentare fornito nella confezione permette di realizzare frizzanti fino a 60 litri di acqua. Le bottiglie sono comodissime da tenere in frigo e portare in tavola durante i pasti mentre quella da mezzo litro è ideale da portare fuori, in palestra, in ufficio o da tenere semplicemente con sé in auto o in borsa.

L’utilizzo del gasatore d’acqua Sodastream è davvero semplice e intuitivo. Difatti il sistema snap-lock consente di fissare la bottiglia al gasatore con una semplice spinta e poi il resto lo farà da sé.

Questo tipo di prodotto non solo ti evita di recarti al supermercato e caricare ogni volta pesanti bottiglie ma consente soprattutto di risparmiare tantissima plastica. Le bottiglie Sodastream presenti nella confezione sono riutilizzabili e permettono, quindi, di sostituire le centinaia di bottiglie di plastica monouso che vengono generalmente usata in un mese in una famiglia media. In questo modo bevi acqua frizzante preparata direttamente in casa, aiuti l’ambiente e, cosa non di poco conto, risparmi denaro.

Acquista ora su Amazon il gasatore d’acqua Sodastream ad un prezzo davvero speciale grazie allo sconto del 40% del Black Friday. Non farti sfuggire la preziosa occasione di risparmiare e salvaguardare l’ambiente che ci circonda.

