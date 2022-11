Gasatore d’acqua: acqua frizzante sostenibile al MINIMO STORICO

Il gasatore d'acqua per avere acqua frizzante e bevande gasate quando vuoi tu nel totale rispetto dell'ambiente.

Come sarebbe avere sempre acqua frizzante a casa tua nel pieno rispetto dell’ambiente senza spreco di soldi ed energia elettrica? Senza acquistare altra acqua e quindi altre bottiglie di plastica, e senza l’utilizzo di apparecchiature che si avviano con energia elettrica e batterie. Acquista Sodastream, il gasatore d’acqua che trasforma quando vuoi tu l’acqua del rubitetto di casa tua in buonisisma acqua frizzante. Solo adesso Sodastream è al 40% di SCONTO e hai la possibilità di risparmiare 40 euro.

Sodastream ha realizzato questo strumento per la tua cucina per permetterti di avere quando vuoi acqua frizzante in base alle tue preferenze, adesso in OFFERTA a 109,90 euro anziché 149,90 euro.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento. Inoltre con questo acquisto, e attivando un contratto Eni Gas e Luce, potrai estendere gratuitamente il tuo abbonamento Amazon Prime ed avere fino a a 225 euro in Buoni Regalo Amazon.

Ottieni le tue bevande gasate quando e come desideri, a casa tua

Sodastream in pochi semplici passi ti permette di avere acqua frizzante, protegge l’ambiente riducendo l’utilizzo e l’acquisto di altre bottiglie di plastica e funziona senza energia elettrica e batterie. Riduci così anche lo sforzo e il peso di trasportare pesanti confezioni d’acqua occupando spazio inutilmente.

I prodotti inclusi con il prodotto sono: 1 gasatore, 1 cilindro contente Co2 con attacco rapido, 2 bottiglie da 1 litro in plastica, 2 bottiglia da 1 litro in vetro. Facile da usare e divertente è adatto a tutti i componenti della famiglia.

Vuoi contribuire ed avere anche tu un impatto reale sull’ambiente riducendo l’inquinamento? Desideri dell’acqua frizzante per i tuoi pasti e le tue pietanze senza spendere risorse economiche? Acquista subito Sodastream in SUPER SCONTO solo per adesso. Affrettati prima che i pezzi finiscano.

