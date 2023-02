Gamers e non solo, ECCOLE QUA: cuffie da gioco PRO X in super sconto

Scegli di immergerti completamente nel "sound" di un gioco o della tua playlist con le PRO X HEADSET della Logitech, cuffie per eccellenza.

Scegli di immergerti completamente nel “sound” di un gioco o della tua playlist con le PRO X HEADSET della Logitech, cuffie per eccellenza progettate con e per professionisti dell’esport.

Se per te relax è sinonimo di console, poltrona, schermo e sessione di gioco della durata di ore e ore… sai bene quanto sia fondamentale coniugare tutto questo con la qualità indiscutibile di cuffie confortevoli e cristalline, che ti permettano di guidare la tua gilda o tutte le sessioni di gioco che desideri con un sound definitvo e un microfono avanzato. Troverai tutto questo nelle cuffie Logitech Pro X Headset, con microfono Blue VO!CE da 6mm rimovibile che sintonizza la tua voce in tempo reale per sembrare più ricca, chiara e con riduzione di rumore e compressione.

Con suono surround 7.1 di nuova generazione potrai sperimentare una maggiore consapevolezza della posizione nei tuoi giochi con DTS Headphone. L’imbottitura confortevole in memory foam ti dona la sensazione dell’isolamento acustico ma, in contemporanea, della traspirazione grazie al velour.

Struttura iper robusta in acciaio e alluminio

PRO X sono delle cuffie progettate per durare nel tempo, grazie alla presenza di forcelle in alluminio di alta qualità e una robusta fascia per la testa in acciaio rifinita con imbottitura comoda e resistente. I suoi driver avanzati di grandi dimensioni contribuiscono alla qualità audio, idem la presenza dei profili EQ a 5 bande sintonizzati. Insomma, diciamolo in parole povere: queste cuffie sono una vera bomba di suono! Sono inclusi anche due cavi per giocare ovunque, uno da 2 metri per il PC e uno mobile da 1,5 metri per i sistemi da torneo, compresa la borsa da viaggio protettiva.

Non lasciarti sfuggire il 39% di sconto e acquista queste super cuffie a sole 82.29€ al posto delle canoniche 134,99€ di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.