GADGET UTILISSIMO per smartphone a meno di 30 euro!

Un gadget davvero utilissimo, se non lo hai ancora fatto acquista ora su Amazon la chiavetta USB per smartphone ad un prezzo scontato.

Quanto sarebbe comodo trasferire dati direttamente al tuo smartphone senza troppi passaggi aggiuntivi? Oggi è possibile grazie alla chiavetta USB per smartphone. Questa è progettata per collegarsi direttamente al tuo telefono e puoi acquistarla ora su Amazon ad un prezzo ottimo.

Difatti grazie allo sconto esclusivo Amazon del 25% dal costo iniziale di 39,99 euro la pagherai solamente 29,99 euro risparmiando 10 euro.

La chiavetta USB per smartphone 4 in 1 è proprio quello di cui hai bisogno

Chiavetta USB per smartphone 4 in 1 che facilita notevolmente il trasferimento dei file: porta iOS + porta Android + tipo C / USB C + USB 3.0. Questa può essere utilizzata per telefoni ma non solo anche per dispositivi iOS, Android e pc.

La chiavetta supporta importanti formati video e musica, consente la riproduzione di film e ascoltare musica direttamente dal flash drive USB da 256 GB. Supporta anche lo scambio di dati tra PC e cellulare per la memoria del telefono. Dotata di protezione con password e sicurezza per la memorizzazione dei dati. La password e il touch ID possono crittografare le informazioni sui file nell’app per proteggere i file privati ed è possibile scegliere di crittografare l’intera unità flash USB o di scegliere se si desidera crittografare un file specifico.

E ancora backup ad alta velocità e con un clic: la chiavetta USB 3.0 offre fino a 80 MB/s di lettura e 40 MB/s di scrittura, e foto, video e documenti possono essere salvati con un clic sulla chiavetta USB. Guarda i video direttamente e condividili sui social network. Puoi guardare il film direttamente sulla chiavetta USB del telefono e puoi anche condividere le tue foto direttamente dalla tua chiavetta USB sui social media.

