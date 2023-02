Questi INCREDIBILI gadget Amazon TI SVOLTANO la vita: scoprili

Che tu lo abbia oppure no, il “nuovo social” TikTok ormai detta mode e trend. Abbiamo scovato per te 5 gadget virali che si trovano su Amazon: scoprili tutti.

Su TikTok spopolano gadget incredibile che sembrano usciti da un mondo futuristico, ma in realtà si trovano comodamente tutti su Amazon e a portata di click. Ne abbiamo raccolti 5 per te in questa piccola guida, e siamo sicuri che fra questi troverai quello che ti rapirà il cuore.

Mini proiettore portatile

Immagina di poter vedere qualsiasi film o cartone animato proiettato dal tuo telefono su una superficie preferita: il mini proiettore costa solo 69.99€ ed è munito di telecomando.

Lucchetto smart con impronta digitale

Un lucchetto super sicuro, perché si sblocca solamente con la tua impronta digitale: il lucchetto smart supporta fino a 15 impronte digitali, ed è ricaricabile. Si può sbloccare anche con app bluetooth.

Tastiera virtuale con proiettore

Immagina di avere una tastiera sempre a portato di mano, da adattare allo schermo del PC oppure al tablet o al notebook che ha qualche tasto rotto: questo dispositivo proietta una tastiera virtuale perfetta e funziona incredibilmente bene.

Mini aspirapolvere XIAOMI portatile

Pannelli LED esagonali touch

Divertenti, coloratissimi e di design: queste luci esagonali con LED da parete hanno un controllo touch e sono perfette per arredare le camere dei bambini o la stanza dei giochi.

Cosa aspetti? Acquista uno di questi gadget super virali di TikTok direttamente da Amazon e in pochissimi click.

