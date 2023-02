GADGET INDISPENSABILE per PC a meno di 10 euro!

Renditi la vita nettamente più facile spendendo solamente 9,99 euro, acquista ora su Amazon la multipresa USB portatile

Quando si lavoro al pc le porte USB non sono mai troppe! Soprattutto adesso che nella maggior parte dei casi si usano mouse e tastiere wireless le porte USB di cui si ha bisogno sono molte. Oggi con un solo prodotto che ti costa meno di 10 euro il problema è risolto! Acquista ora su Amazon questa multipresa USB portatile e grazie allo sconto del 50% lo pagherai solamente 9,99 euro.

La multipresa USB portatile è proprio il gadget che ti serve assolutamente!

Usufruirei di ben 4 porte in più con la multipresa USB portatile. Estendi una volta per tutte le porte USB del computer e trasforma una sola porta USB in ben 4 porte USB 3.0.

Ogni porta è dotata di indicatori LED indipendenti, per conoscere facilmente lo stato di lavoro, e poi le 4 porte USB 3.0 aggiuntive supportano una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, 10 volte più veloce di USB 2.0, retrocompatibile con USB 2.0/1.1.

L’innovativo design del cavo pieghevole rende questa multipresa più comoda e le sue dimensioni ridotte lo rendono perfetto da portare ovunque senza ingombro. Inoltre non è richiesta nessuna installazione richiesta bensì si adatta a tutti i sistemi come Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux.

Renditi la vita nettamente più facile spendendo solamente 9,99 euro. Acquista ora su Amazon la multipresa USB portatile e aggiungi 4 porte USB al tuo pc.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.