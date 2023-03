FUORI TUTTO Xiaomi: i migliori modelli a prezzi SCONTATISSIMI!

Le promozioni sono a tempo limitato quindi correte ad ordinare subito il vostro smartphone preferito!

Siete alla ricerca di uno smartphone dalle prestazioni eccellenti ma non volete spendere un capitale? Allora siete nel posto giusto! Ad oggi su Amazon sono a disposizione tantissimi modelli Xiaomi in offerta speciale con prezzi davvero mai visti. Ecco i migliori articoli su cui puntare ma fate presto, le promozioni sono limitatissime e gli smartphone stanno andando davvero a ruba!

Xiaomi Redmi Note 11S

Dotato di una configurazione a quattro fotocamere posteriori, Redmi Note 11S offre un’esperienza fotografica eccellente. Ha un ampio display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici e la memoria interna da 128 GB. Oggi è in mega offerta su Amazon con uno sconto assurdo del 37%, quindi a soli 187 euro anziché 299 euro.

Xiaomi 13

Dotato di una tripla fotocamera co-ingegnerizzata Leica, lo Xiaomi 13 offre un sistema di imaging realizzato per riprese professionali in tutti gli scenari. L’intero dispositivo è resistente all’acqua e alla polvere, e pesa solo 189 grammi. Oggi è in promozione bomba su Amazon con uno sconto mai visto del 24%: potrai acquistarlo a soli 839 euro, anziché 1.099 euro.

Xiaomi Redmi Note 11

Redmi Note 11 è dotato di un processore Snapdragon 680 a 6nm, per offrire prestazioni superiori risparmiando energia. È dotato di un ampio display AMOLED FHD da 6.43 pollici che fornisce colori e dettagli più vivaci e nitidi. Al momento è disponibile su Amazon in mega offerta con uno sconto assurdo del 34%: potrai acquistarlo a soli 164 euro, anziché 249 euro.

Xiaomi Redmi Note 10

Questo modello è dotato di un display Touchscreen da 6.43 pollici e una fotocamera da ben 48 megapixel che garantisce scatti impeccabili e super realistici. Al momento è disponibile su Amazon in promozione speciale con uno sconto top del 29%. Questo vuol dire che potrai acquistarlo a soli 163 euro anziché 229 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.