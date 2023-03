FUORI TUTTO SAMSUNG: le OFFERTE di PRIMAVERA come non le hai mai viste!

Tutti i prodotti Samsung must have a dei prezzi folli, grazie alla settimana delle offerte di primavera Amazon

Amazon ha creato un fuori tutto incredibile, solo sui prodotti Samsung, per iniziare la primavera con il piede giusto. Ce ne sono per tutti i gusti, basta solo che tu scelga quello che fa per te. E, con sconti come questi, riempirai il tuo carrello.

Samsung Galaxy M33, lo smartphone veloce, potente, ed economico

Il Samsung Galaxy M33 è 5G, il che significa che la sua potenza e la sua velocità è unica. Avrai dei download ultraveloci. E sai qual è il suo prezzo? Soli 250,52€, perché Amazon lo ha lanciato con l’incredibile sconto del 26%. Acquistalo subito, prima che il prodotto vada a ruba.

Questo smartphone ha 4 fotocamere posteriori, con le quali puoi divertirti a scattare e a rendere le tue foto più professionali e attente ai dettagli. Con la fotocamera Ultra-grandangolare, poi, la tua prospettiva si amplia e niente sarà più come prima. Anche i primi piani cambiano qualità e migliorano la loro resa, perché potrai regolare la profondità di campo nelle tue foto. Anche la fotocamera anteriore fa il suo lavoro a dovere, regalandoti dei selfie da vera star.

Le funzioni del Galaxy M33 sono così professionali, che questo prezzo è davvero troppo economico, non credi? Per questo, devi approfittarne subito, e prendere al volo l’occasione di primavera di Amazon. Con 128GB di memoria interna per foto e video, espandibile fino a 1TB, potrai archiviare e conservare tutti i tuoi momenti preferiti, senza dover rinunciare a nulla. Inoltre, la batteria ha una durata fuori dal comune: ti accompagna e resiste per tutto il giorno, e con la funzione di ricarica Ultra-Rapida, la carica risale rapidamente.

Non perdere l’opportunità di risparmio che ti regala Amazon, e acquista subito il Galaxy M33. La primavera è nell’aria, e in casa Amazon si respirano sconti.

Samsung Galaxy Buds2 Pro, le cuffie Bluetooth di ultima generazione

Qual è l’accoppiata vincente con un buono smartphone? Un bel paio di cuffie, ovviamente. E Amazon ha pensato anche questo, applicando uno sconto del 28% sulle Galaxy Buds2 Pro di Samsung. Con le offerte di primavera, potrai acquistarle a soli 164,05€.

Le Galaxy Buds2 Pro ti regalano un suono nitido e definito come mai prima. Grazie ai loro 3 microfoni, con rapporto segnale/rumore, rimuovono efficacemente il rumore circostante, anche i suoni più leggeri come quello del vento, per un’esperienza di ascolto più chiara. Gli auricolari delle cuffie, inoltre, sono stati riprogettati per essere il 15% più piccoli, in modo da adattarsi perfettamente all’orecchio. Così, anche dopo ore di utilizzo, non avvertirai alcun fastidio. Hanno un design ergonomico, fatto apposta per soddisfare i bisogni del consumatore.

Portale sempre con te, e ascolta i tuoi brani preferiti anche quando sei in giro, Nessun suono o rumore dell’esterno ti disturberà, e potrai rilassarti ed estraniarti dal resto del mondo, ovunque tu sia. Non ti resta che correre su Amazon, e approfittare dell’offerta di primavera del 28%. In questo modo, potrai acquistarle a meno di 200€.

Lo smartwatch amato da tutti: Samsung Galaxy Watch5 Pro, ora in super promo Amazon

Metti al polso l’intelligenza, e scegli il Samsung Galaxy Watch5 Pro, l’orologio che sta andando a ruba tra i clienti Amazon. Sai perché? Perché il sito ha applicato a questo prodotto uno sconto da capogiro: ben il 27% in meno! Corri ad acquistare il tuo, altrimenti rischi di rimanere senza.

Questo smartwatch è davvero ricco di funzioni, tutte da scoprire e da sperimentare. Ha il GPS incorporato, che ti consente di avventurarti in percorsi di allenamento, senza perdere mai la rotta. Inoltre, potrai controllare i dati della tua salute, come frequenza cardiaca, pressione sanguinia, per accertarti che non ci siano anomalie, soprattutto mentre fai sport. Ma questo smartwatch si occupa di te anche quando in modalità stand-by. Infatti, tiene traccia delle fasi del sonno, per aiutarti a creare abitudini sane. Il riposo è molto importante, e non va trascurato se vuoi una vita equilibrata.

Indossalo sempre, e non dovrai neanche preoccuparti della batteria, perché la sua durata è davvero ottima. Spingiti oltre i tuoi limiti con il Galaxy Watch5 Pro, e indossa al polso la qualità. Su Amazon, solo per pochi giorni ancora, potrai acquistare questo fantastico smartwatch a soli 399,00€. Risparmia 150€, e porta a casa la convenienza.

Prezzo shock per l’asciugatrice Samsung, in offerta su Amazon

Risparmia più della metà del prezzo di partenza su questa meravigliosa asciugatrice Samsung, e acquistala con il 53% in meno, a soli 1229,99€.

Il sistema Hybrid Heatpump pre-riscalda l’aria alla temperatura di asciugatura ottimale, mantendola costante attraverso la pompa di calore integrata, asciugando il bucato in meno tempo e risparmiando energia. L’asciugatrice Samsung, dunque, è una garanzia, perché il risparmio non c’è solo al momento dell’acquisto, ma anche mentre la utilizzi, giorno dopo giorno. Potrai anche controllare l’asciugatura da remoto, grazie all’app SmartThings.

Carica fino a 16KG di bucato in una sola volta, e dimezza i tempi. Non dovrai più attendere ore ed ore, perché l’asciugatrice Samsung è rapida ed efficiente, e ti consente di asciugare in un colpo solo più bucato, rispetto alle altre asciugatrici sul mercato. I capi saranno morbidi e caldi, non appena tirati fuori, e anche durante l’inverno, non dovrai più temere per la loro asciugatura.

Corri su Amazon, e approfitta del meraviglioso sconto del 53%. Se vuoi, puoi anche pagare a rate il prodotto, ma lo riceverai subito a casa tua, e potrai iniziare già a testarlo. Rimarrai sorpreso dalla sua qualità. Fai ora il tuo ordine, e semplifica la tua vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.