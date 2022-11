Frullatore smart XIAOMI: il migliore è in SUPER OFFERTA

Sconto del 17% per il frullatore smart Xiaomi su Amazon.

Il frullatore smart è la moda del momento. Oggi, troviamo il frullatore smart Xiaomi, ad un prezzo mai visto, in offerta su Amazon a soli 124,99€, risparmiando ben 25€ rispetto al prezzo di partenza.

Per poter acquistare il prodotto scontato, basterà selezionarlo ed aggiungerlo al carrello. Lo sconto del 17% verrà applicato automaticamente al momento del pagamento finale.

Il frullatore smart che funziona con l’app Xiaomi Home

Un frullatore intelligente che può essere regolato e controllato dall’app Xiaomi Home. Una vera svolta di settore, un fruttalore smart, che è in grado di produrre ricette smart dall’app.

A differenza dei classici frullatori, questo modello è perfetto per chi tutti gli amanti della smart home. Dal design semplice e lineare, in colore bianco.

Inoltre, il frullatore smart Xiaomi è in grado di preparare fino a 1200 ml di bevande calde, perfette per l’inverno. Ed è capace di preparare bevande fredde fino a 1600 ml. Possiede anche molte modalità di lavoro. Perfette per creare molto facilmente delle deliziose bevande calde e fredde.

Il frullatore Xiaomi è anche molto semplice da utilizzare, grazie alla manopola Oled, che funge da display e anche ai pulsanti touch. Il modello Xiaomi è in grado di frullare a nove velocità variabili, in grando di mescolare, di tritare anche di miscelare. Sopratutto è capace di tritare anche i cibi più duri. Tramite l’app Xiaomi è possibile programmare e azionare tutta la miscelazione da remoto con un click. Con ben otto lame in acciaio perfette per tagliare anche le angolazioni multiple.

Un potente frullatore perfetto per creare delle ottime bevande, sia calde che fredde. Il frullatore smart di Xiaomi si trova in offerta su Amazon a soli 124,99€. Per tutti gli utenti Prime, sarò possibile ricevere il prodotto molto prima grazie alla spedizione veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.