Frullatore portatile per smoothies a META’ PREZZO su Amazon

Mangiare sano è diventato ormai un mantra, e questo è un bene poiché è proprio dall’alimentazione che passa il nostro di salute presente e futuro. In quest’ottica mangiare frequentemente frutta e verdura è davvero molto importante. Non è però sempre essere molto diligenti in tal senso ma noi ti proponiamo qualcosa che risolverà il problema. Con il frullatore portatile per smoothies Russell Hobbs potrai gustare deliziosi frullanti praticamente ovunque, a casa, in ufficio, mentre ti rechi in palestra o in vacanza. Acquistalo ora su Amazon ad un prezzo davvero basso.

Hai capito bene, ora può essere tuo pagandolo praticamente la metà. Grazie al 48% di sconto dal prezzo iniziale di 63,99 euro ti costerà solo 33,99 euro.

Frullatore portatile Russell Hobbs per preparare i tuoi smoothies ovunque ti trovi

Con il frullatore portatile per smoothies Russell Hobbs prepari frullati freschi, ricchi di vitamine e gustosi in pochi secondi. Questo grazie all’ottima potenza e ai suoi 23.500 giri al minuto.

Ma non solo smoothies con questo frullatore potrai preparare anche deliziose salse, pesti, cocktail, frappè, creme e tutto ciò che vuoi. Tutte le parti che entrano in contatto con gli alimenti sono prive di BPA quindi sicure per la tua salute. Inoltre i due contenitori in plastica presenti nella confezione sono lavabili anche in lavastoviglie. La comodità di questo prodotto sta nel fatto che una volta preparato il tuo frullato potrai portarlo con te ovunque grazie sia al coperchio dotato di una comodissima aperture per bere.

Il funzionamento di questo frullatore è davvero semplice. Una volta posti nel bicchiere gli ingredienti basterà bloccare correttamente il contenitore. Difatti il processo di miscelazione si avvia automaticamente quando il contenitore si blocca.

Il frullatore portatile per smoothies Russell Hobbs è davvero utilissimo. Ti permetterà di consumare più frutta e verdura di quella che riesci a mangiare solitamente e ridurrai tantissimo il tempo di preparazione dei tuoi spuntini. Approfitta dello sconto del 48% e acquistalo ora su Amazon. Può anche essere un’ottima idea regalo.

