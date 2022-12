Frullatore Kenwood, OTTIMO PREZZO su Amazon

Il frullatore Kenwood è un elettrodomestico efficiente, versatile e progettato per durare nel tempo. Acquistalo ora su Amazon con il 41% di sconto.

Qual è uno degli elettrodomestici più utili in cucina? Sicuramente il frullatore, con questo puoi preparare creme, frullati, sminuzzare, tritare e anche mescolare. Approfitta dello sconto del 41% e acquista ora su Amazon il frullatore Kenwood.

Dal prezzo iniziale di 74,99 euro sarà tuo a soli 44 euro e arriverà con due borracce incluse nella confezione. Uno sconto pazzesco per un prodotto altrettanto pazzesco e utile. Puoi anche pensare a questo frullatore come ad un’ottima idea regalo.

Il frullatore Kenwood è potente, versatile e utilissimo in cucina

Con una potenza di 300 W e una lama in acciaio inossidabile a 4 foglie ad alta velocità questo frullatore Kenwood frulla facilmente sia frutta che verdura. E’ possibile usare 2 diverse velocità di lavorazione ed anche la funzione Pulse.

Il frullatore Kenwood è ottimo per preparare frullati, smoothie, cocktail, baby food e bevande proteiche mattutine. Inoltre potrai portarle sempre con te grazie alle 2 borracce da 0,6 litri in dotazione. Si tratta di un prodotto davvero pratico, in quanto grazie alla caraffa che si trasforma in una comoda borraccia che potrai portare sempre con te, in ufficio, in palestra o in viaggio. Devi solo aggiungere il coperchio con sistema anti spargimento.

L’utilizzo di questo elettrodomestico è semplicissimo, basta premere verso il basso per avviare e ruotare la bottiglia per fare clic nella posizione di blocco per avviare il frullatore. Inoltre è anche facile da pulire, puoi farlo semplicemente sotto l’acqua corrente oppure in lavastoviglie. Inoltre è dotato di un sistema di sicurezza e stabilità antiscivolo grazie ai piedini a ventosa e di una impugnatura ergonomica.

