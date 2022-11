Frullatore a immersione BOSCH, risparmia 20 euro su Amazon

Il frullatore a immersione Bosch da 1000 W di potenza è ora disponibile con il 27% di sconto su Amazon incluso dell'utilissimo bicchiere graduato.

Bosch è da sempre sinonimo di qualità, i suoi elettrodomestici sono progettare per durare praticamente in eterno. Oggi proponiamo un’ottima offerta. Il frullatore a immersione in acciaio inox da 1000 W di potenza è ora disponibile con il 27% di sconto su Amazon incluso dell’utilissimo bicchiere graduato. Risparmi ben 20 euro, dal prezzo iniziale, per quello che diventerà un tuo grande alleato in cucina.

Massima potenza e qualità sono i punti di forza del frullatore a immersione Bosch

Con un motore da 1000 W, ben 12 diverse velocità e la funzione Turbo il frullatore a immersione Bosch ti consentirà di frullare, miscelare, triturare o impastare praticamente qualsiasi cosa.

Questo elettrodomestico è leggero, ergonomico e grazie al design AntiSplash previene i fastidiosi schizzi soliti degli altri tipi di frullatore di questo genere. Inoltre offre una presa molto comoda e soprattutto antiscivolo grazie all’impugnatura soft touch e ai tasti molto grandi.

La lama QuattroBlade, ovvero a 4 ali, di cui il frullatore a immersione Bosch è dotato, è durevole ed estremamente affilata. Questo assicura un’azione di taglio eccellente e consente di lavorare con vari tipi di ingredienti anche quelli di grandi dimensioni ottenendo comunque risultati ottimi in poco tempo.

Incluso nella confezione, oltre al frullatore, arriverà a casa vostra un comodissimo bicchiere graduato. Questo può essere usato sia come recipiente in cui frullare i cibi ma anche come contenitore per conservare gli alimenti poiché dotato di coperchio. Inoltre essendo graduato eviterà l’ulteriore passaggio di misurazione. Sia il frullatore che il bicchiere sono lavabili in lavastoviglie e sono pensati per non alterare minimamente il sapore degli alimenti.

Le recensioni di chi ha già provato questo prodotto parlano chiaro, è ottimo quanto a versatilità, facilità d’uso e di pulizia. Approfitta dell’imperdibile scontistica, risparmia 20 euro dal prezzo iniziale e acquista ora su Amazon il frullatore a immersione Bosch. L’offerta non durerà in eterno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.