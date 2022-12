Frullati e smoothie PRONTI IN POCHI SECONDI con il frullatore Philips

Acquista ora su Amazon il frullatore Philips ad un prezzo davvero speciale, ti renderai subito conto di aver speso benissimo i tuoi soldi.

Adori anche tu i frullati e gli smoothies ricchi di frutta e verdura. Se anche tu vuoi fare il pieno di nutrienti e vitamine devi avere in casa questo frullatore Philips. Puoi acquistarlo ora su Amazon con lo sconto del 23% e pagarlo solo 49,99 euro, risparmiando ben 15 euro dal prezzo iniziale.

Preparerai frullati e smoothies in pochissimi minuti, non solo anche salse, minestrine, sorbetti e molto altro. Funziona anche come tritaghiaccio.

Frullatore Philips: l’elettrodomestico che non può mancare nella tua cucina

Con il frullatore Philips, adesso in offerta su Amazon, prepari frullati omogenei e senza grumi in soli 45 secondi grazie a potente motore da 600 W. Questo è dotato di 2 velocità, della funzione Pulse e fino arriva a ben 20.000 rotazioni al minuto.

Si tratta di un elettrodomestico formato famiglia, difatti potrai preparare frullati per tutti grazie all’ampia caraffa da 2 litri di capienza. Questo ti consentirà di realizzare fino a 6 porzioni in una sola volta. Inoltre compreso nel prezzo riceverai un comodissimo bicchiere d’asporto che potrai usare per recarti in ufficio o all’università gustando il tuo smoothie per strada o nel tragitto in auto.

La tecnologia del frullatore Philips è davvero unica nel suo genere. Grazie al sistema ProBlend che unisce motore, forma delle lame e design della caraffa vengono ottimizzate il flusso di miscelazione e la potenza di taglio. Questo è in grado di amalgamare qualsiasi tipo di ingrediente e anche di tritare il ghiaccio in maniera davvero efficiente e veloce.

E poi grazie all’app NutriU puoi trovare agevolmente ricette e ispirazioni personalizzate e seguirle facilmente passo dopo passo ottenendo delle vere prelibatezze.

Cosa riceverai direttamente a casa tua?

frullatore

caraffa in plastica lavabile in lavastoviglie

bicchiere per frullati d’asporto.

Non aspettare troppe perché le scorte sono limitate e l’offerta decisamente ghiotta. Acquista ora su Amazon il frullatore Philips ti renderai subito conto di aver speso benissimo i tuoi soldi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.