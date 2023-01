Frulla, trita, miscela e monta con il FRULLATORE ad immersione 4 IN 1!

È dotato di 20 velocità regolabili per ottenere sempre risultati perfetti con ogni alimento

Sogni un unico dispositivo con cui frullare, tritare e montare in pochi secondi e con ottimi risultati? Noi lo abbiamo scovato per te! È il Frullatore a immersione 4 in 1 targato Bonsenkitchen, ad oggi in promozione su Amazon con uno sconto top del 15%.

L’articolo è acquistabile a soli 28,89 euro, con spedizione gratuita e consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non perdere l’occasione di avere uno strumento tuttofare perfetto sia per i cuochi professionisti sia per chi è alle prime armi in cucina!

Frullatore a immersione Bonsenkitchen: tutte le funzionalità

Il frullatore a immersione Bonsenkitchen è un alleato perfetto in cucina che ti aiuta nella preparazione di qualsiasi piatto dimezzando letteralmente i tempi.

È dotato di un motore ad alte prestazioni da 1000 W, resistente e ideale per tritare in modo efficiente ingredienti anche molto duri come noci e carne. In base alle tue esigenze puoi scegliere tra 20 velocità regolabili mentre il pulsante TURBO consente di raggiungere istantaneamente la massima potenza per i migliori risultati.

L’impugnatura ergonomica offre una presa antiscivolo e comoda per un facile controllo del bastoncino, mentre il blocco pulsanti garantisce sicurezza durante l’utilizzo. Il set in promozione include, oltre al frullatore a immersione in acciaio inossidabile, una frusta, una ciotola per tritatutto da 500 ml e un misurino da 700 ml. Gli accessori rimovibili possono essere puliti dopo il risciacquo, ma sempre a mano e non in lavastoviglie.

Insomma, con questo elettrodomestico potrai preparare in pochissimo tempo piatti e bevande deliziose di ogni tipo: che siano zuppe, salse, pappe, succhi, centrifugati ed anche maionese ottima ed uniforme. Non perdere l’offerta super conveniente di Amazon: ad oggi il Frullatore a immersione 4 in 1 targato Bonsenkitchen èdisponibile con uno sconto top del 15%, quindi a poco più di 28 euro compresa la spedizione gratuita.

