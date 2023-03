Frigorifero portatile per viaggiare in tutta comodità con alimenti e bevande a prezzo SUPER

Frigorifero portatile per refrigerare alimenti e bevande come in casa, ora a prezzo super su Amazon.

Il Frigorifero portatile è un prodotto innovativo che ti permetterà di mantenere i tuoi alimenti e le tue bevande al fresco durante i tuoi viaggi in auto.

Solo per un periodo limitato, potrai approfittare dell’imperdibile coupon di 24€ su questo prodotto!

Bevande freschissime anche in macchina con il Frigorifero portatile

Grazie alla sua capacità di 35 litri, questo frigorifero portatile può contenere fino a 9 bottiglie di vino da 750 ml o 36 lattine da 330 ml, garantendo un’ampia capacità di stoccaggio.

Inoltre, essendo dotato di una certificazione CE, puoi stare tranquillo che può contenere qualsiasi tipo di alimento o bevanda.

Il Frigorifero portatile utilizza una tecnologia di refrigerazione efficiente che offre un raffreddamento veloce, capace di raggiungere i -20°C in pochissimo tempo.

Questo lo rende perfetto per viaggi, barbecue e picnic, in cui è importante mantenere gli alimenti freschi e sani.

Inoltre, grazie al piccolo display digitale, puoi facilmente regolare la temperatura all’interno del frigorifero portatile, mentre la luce LED ti aiuterà a vedere meglio all’interno.

Il Frigorifero portatile è anche molto facile da usare e trasportare.

All’interno, c’è un cestello rimovibile per separare i cibi e una maniglia incorporata per facilitare il trasporto. Puoi scegliere tra tre modalità di alimentazione (bassa, media e alta) per proteggere la batteria dell’auto.

Grazie alle sue comode dimensioni, il Frigorifero portatile può essere facilmente collocato nel bagagliaio o sui sedili posteriori dell’auto. È dotato di adattatori da 120/240 V AC e 12/24 V DC, così da poterlo utilizzare non solo in auto, ma anche in casa.

Se sei appassionato di viaggi in auto o ami organizzare pic-nic all’aria aperta, il Frigorifero portatile è il prodotto che fa per te.

Acquistalo oggi e approfitta dello speciale coupon Amazon di 24€ per avere un prodotto di qualità a un prezzo conveniente.

Non rimarrai deluso dalle sue prestazioni e dalla sua efficienza nel mantenere freschi i tuoi alimenti e le tue bevande durante i tuoi viaggi in auto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.