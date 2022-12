Friggitrici ad aria per tutte le tasche: idea regalo TOP

Su Amazon sono disponibili tantissimi modelli di nuova generazione a prezzi stracciati!

Le friggitrici ad aria consentono di friggere in modo più leggero e sano, senza spreco di olio. Su Amazon è possibile scegliere tra una serie di articoli in promozione con sconti davvero pazzeschi.

Oltre ad essere degli ottimi alleati nelle vostre cucine, vi consigliamo questi elettrodomestici anche come idee regalo perfetta sia per gli amici chef che per chi è alle prime armi. Ecco le 5 offerte top sulle friggitrici migliori in circolazione!

Friggitrice ad aria digitale Moulinex

Questa friggitrice ad aria e griglia 2-in-1 è dotata di 8 programmi di cottura e una capacità XXL per pasti deliziosi e generosi. Grazie ad uno sconto bomba del 26% è acquistabile a soli 169,99 euro, quindi con un risparmio di ben 60 euro sul prezzo di base.

Friggitrice ad aria Taylor Swoden

La friggitrice ad aria da 1800W marcata Taylor Swoden è dotata di un cestello interno da 6 litri ed 8 programmi predefiniti. È disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 27%, quindi a soli 109,99 euro pagabili in comode rate.

COSORI Friggitrice ad Aria Smart

La friggitrice marcata COSORI a risparmio energetico ha una capienza di 6,4 litri e, grazie ai due elementi riscaldanti integrati, garantisce una cottura rapida ed uniforme dei cibi. Su Amazon è acquistabile con un super sconto del 24% e, quindi, a 60 euro in meno rispetto al prezzo di base.

Princess Friggitrice ad Aria Calda

L’alta capacità (5,2 litri) e la potenza (1700 watt) di questa friggitrice permettono di cuocere piatti per tutta la famiglia in una sola volta e in tempi ristretti. Con uno sconto conveniente del 15% è possibile acquistarla su Amazon a soli 109,99 euro.

Tristar Friggitrice ad Aria Digitale

La friggitrice ad aria Tristar ha una capacità enorme che arriva fino a 10 litri e una potenza di 1800 watt. È possibile scegliere tra 10 programmi predefiniti ed è dotata anche di due griglie, un manico e un vassoio per le briciole.

Su Amazon è disponibile in offerta con uno sconto del 14%, quindi a soli 107,92 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento in comode rade con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.