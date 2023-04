Friggitrice Moulinex, SCONTO WOW del 56%!

Acquista ora il nuovo Friggitrice ad Aria della Moulinex su Amazon. Non farti scappare questa occasione, non te ne pentirai!

Ti piace la cucina? Non farti scappare questa occasione dato che stiamo parlando di un prodotto che potrebbe darti una grossa mano in cucina. Non farti scappare l’ultimo modello della Friggitrice ad Aria della Moulinex. Potrai trovarlo ad un prezzo interessante sulla piattaforma di Amazon grazie allo sconto super del 56%. Approfittane ora, sono certo che non te ne pentirai.

CUCINA IN MODO WOW CON LA FRIGGITRICE MOULINEX!

Se sei un’amante della cucina non puoi farti scappare questa occasione. Non appunto, il tutto è stato progettato in modo tale da garantire delle preparazioni leggere e sane. Interessante il fatto che, senza l’uso di olio, puoi friggere, arrostire, cuocere e grigliare tutti i tuoi piatti preferiti. Inoltre, grazie alla capienza da 4.2 L, potrai cucinare fino a sei porzioni.

Interessante il fatto che con la Friggitrice ad Aria della Moulinex potrai gustarti una frittura sana grazie alle quattro possibilità di cottura. Grazie a quest’ultima potrai: Friggere, Arrostire, Grigliare e Cuocere. Inoltre, potrai sfruttare le otto modalità preimpostate (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto) per cucinare in modo comodo e veloce tutto quello che desideri.

Il selettore di temperatura della friggitrice in questione consente di cucinare con una temperatura ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C. Tale caratteristica ti permetterà di avere dei risultati ottimali con ogni ricetta. Il prodotto, inoltre, ha un design compatto (33,8 x 2,78 x 33,3 cm) con capacità XL.

Da sottolineare il fatto che la Friggitrice ad Aria della Moulinex dispone di un grande pannello touchscreen digitale e di timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico. Inoltre, avrai una griglia la quale è rimovibile ed aiuta a catturare l’olio sul fondo.

Approfittane ora di questa occasione, sono certo che non te ne pentirai. Questo momento è il migliore per acquistare l’ultimo modello della Friggitrice ad Aria della nota marca, in offerta su Amazon ad un prezzo da non farsi scappare ed una disponibilità di pezzi alquanto limitata. Oggi avrai questo prodotto con uno sconto dedicato a te!

