Pensi esista UN SOLO MODO di FRIGGERE? Non perderti questa!

Non sei un grande fan delle friggitrici ad aria, perché per te la frittura è solo quella classica con olio? Allora adorerai questa friggitrice Moulinex famigliare, perfetta fino a 6 persone.

E’ vero, le friggitrici ad aria hanno letteralmente spopolato. Abbiamo anche imparato però che le friggitrici ad aria ripropongono in realtà un sistema di cottura a forno ventilato: l’effetto frittura è ottimo, ma la frittura classica è un’altra cosa. Se hai voglia di una frittura classica, saporitissima e soprattutto ad olio… non puoi lasciarti sfuggire questa Friggitrice Moulinex Super Uno. Perfetta per gustare fritti croccanti e irresistibili fino a 6 persone grazie alla capienza di 1,5kg. La friggitrice elettrica è ancora più facile da pulire nel suo formato famiglia e ha tanto funzioni intelligenti.

La friggitrice facile da usare per eccellenza, con timer digitale integrato, oblò e regolazione della temperatura fino a 190 °C, per risultati perfetti con un’ampia varietà di ingredienti. Grazie alla ciotola antiaderente amovibile, al coperchio amovibile e ai materiali lavabili in lavastoviglie, la pulizia è più facile che mai.

Sistema di filtraggio degli odori integrato

Il filtro a carbone riutilizzabile e sostituibile riduce gli odori durante la cottura, per ottenere fritti deliziosi riducendo gli odori persistenti in casa. Goditi porzioni abbondanti per un massimo di 6 persone, sufficienti persino per le famiglie più golose, con una capacità di 2,2 L di olio e di fino a 1,5 kg di ingredienti. Classica e super croccante, per te che ami la frittura “come una volta” perché non c’è niente di male nel concedersela ogni tanto. E’ il peccato di gola più goloso che ci sia, e con Moulinex Super Uno potrai cucinare patatine, pollo fritto, crocchette e tanto altro ancora. ACQUISTA LA FRIGGITRICE CLASSICA MOULINEX SU AMAZON Cosa aspetti? Acquista la friggitrice classica Moulinex Super Uno su Amazon per sole 107.90€ grazie allo sconto del 26% già applicato in pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.