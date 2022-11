Friggitrice ad aria XL: MAXI risparmio con lo sconto

Risparmio e gusto in un unico elettrodomestico: acquista la friggitrice ad aria COSORI da 6,4L e approfitta del super sconto del 36% sul prezzo originale.

Doppio elemento di riscaldamento superiore e inferiore, 12 funzioni con un solo tocco sul display touch screen, e doppio sensore di controllo della temperatura con maggiore precisione: nella friggitrice ad aria COSORI Dual Blaze è tutto doppio, tranne il prezzo! Un super risparmio del 36% ti farà avere a casa questo prodotto top di gamma per la sua categoria, che ti permetterà di cucinare cibo sempre croccante, succoso e gustoso grazie alla cottura più veloce e uniforme. E non sai che risparmio in bolletta!

Risparmi fino al 55% sul consumo di elettricità con la friggitrice ad aria della COSORI. Un metodo di cottura estremamente più economico rispetto all’utilizzo di un forno convenzionale, per consumare meno elettricità e di conseguenza spendere molto meno. All’acquisto riceverai anche 30 ricette di carta e 60 ricette online con le quali potrai sbizzarrirti.

Cestello in alluminio 3 volte più spesso

La presenza del cestello in alluminio più spesso del normale ti permette di evitare il preriscaldamento che molte friggitrici ad aria suggeriscono, perché il riscaldamento avviene in maniera molto più rapida. Inoltre, grazie all’app VeSync, potrai avere il pieno controllo della cottura dal tuo smartphone e seguirne i progressi. Lavabile in lavastoviglie, la friggitrice ad aria ti permette di personalizzare anche la cottura della bistecca con la funzione Steak inclusa: media, ben cotta o al sangue, tutto verrà perfetto e buonissimo con la friggitrice ad aria Smart COSORI.

Cosa aspetti? Non farti sfuggire quest’occasione unica: paga la friggitrice ad aria XL della Cosori solo 159,99€ contro i canonici 249,99€: oltre 90€ risparmiate grazie al 36% di sconto applicato da Amazon.

