QUESTA E’ DAVVERO DIVERSA: super digitale e TOUCH, una BOMBA

Le friggitrici ad aria vanno di moda, ma scommettiamo che questa ti lascerà senza fiato? In assoluto la più digitale e tecnologica che ci sia.

Le friggitrici ad aria vanno di moda, ma scommettiamo che questa ti lascerà senza fiato? Non solo per lo sconto super di Amazon, ma perché è in assoluto la più digitale e tecnologica che ci sia! Scopri le sue caratteristiche.

Siamo certi che ormai tu lo sappia: la friggitrice ad aria è in assoluto l’elettrodomestico più venduto e più desiderato dell’anno. La sua fama la precede, e le sue peculiarità la rendono desiderata in ogni cucina. Forse già ne possiedi una, e forse ti sei reso conto di quanto siano efficaci e vuoi cambiarla con un modello incredibile… come questo della PROSCENIC, che propone una friggitrice ad aria eccezionale!

Oltre alle grandi capacità (cestello con 5 litri di capienza e ideale per 4 persone), la friggitrice PROSCENIC vanta 13 funzionalità in 1. Utilizza infatti 13 funzioni di cottura di cui 11 preimpostate, con un elegantissimo e moderno sistema touch posto nella parte superiore della friggitrice.

Esclusiva tecnologia TurboAir e applicazione per controllare le cotture

Passiamo ai motivi che rendono davvero UNICA questa friggitrice:

Il primo è la tecnologia TurboAir, ovvero una circolazione dell’aria che aumenta l’efficienza di cottura e blocca l’umidità all’interno del cibo per renderlo croccante fuori e super succoso all’interno, riducendo i grassi del 90%.

ovvero una circolazione dell’aria che aumenta l’efficienza di cottura e blocca l’umidità all’interno del cibo per renderlo croccante fuori e super succoso all’interno, riducendo i grassi del 90%. Puoi controllare a distanza la friggitrice ad aria con l’app PROSCENIC.CUCINA, collegandola anche ad Amazon Alexa o Google Assistent. Inoltre trovi online centinaia e centinaia di ricette costantemente aggiornate da seguire passo dopo passo per la cottura nella friggitrice, realizzate da esperti di nutrizione. L’app ha una funzione “promemoria” che ti ricorda di girare gli alimenti mentre li stai cuocendo.

Non sei convinto al 100%? Beh, ci pensiamo noi: cosa ne dici di uno sconto del 29% già attivo su Amazon che ti dà diritto ad acquistarla a sole 99€ invece che 140€ di listino? Non attendere oltre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.